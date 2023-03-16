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"Yakın zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz"
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16 Mart 2023 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 15:00:00

Bakan Karaismailoğlu: Yakın zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin mega projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını, hattın yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bir yandan deprem yaralarını sararken diğer yandan devam eden projelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Ankara-Eskişehir hattında başlayan hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın da ilave edilmesiyle başkent merkezli hızlı demir yolu ağının önemli bir parçasının daha tamamlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "405 kilometrelik Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olacak." bilgisini verdi.

250 kilometre/saat hıza uygun inşa edilen Hızlı Tren hattıyla Ankara ile Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşeceğini belirten Karaismailoğlu, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminin de 1 saate ineceğini ifade etti.

1,4 MİLYON VATANDAŞIMIZ HIZLI TREN İLE SEYAHAT İMKANINA KAVUŞACAK

Karaismailoğlu, bu projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşın hızlı tren ile seyahat imkanına kavuşacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Hattı'nın tamamlanmasıyla proje güzergahında bulunan illerle birlikte Sivas'a komşu illerin de kara yolu artı Hızlı Tren Hattı bağlantılı olarak Hızlı Tren'e ulaşımları sağlanabilecek. Toplam 405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere toplam 8 istasyon inşa ettik. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapılarını yaptık. Proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli/Kırıkkale'de yaptık. 90 metreyle Türkiye'nin en uzun açıklığa sahip demir yolu viyadüğü ve 88,6 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik. Ayrıca, bu viyadük dünyada MSS yöntemiyle (kalıp arabası) 90 metre açıklık geçirilerek en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğüdür."

HIZLI TREN HATTINDA İLK DEFA YERLİ RAY KULLANILDI

Karaismailoğlu, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldığına işaret ederek, 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulamasının da gerçekleştirildiğini bildirdi. Proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalarımızda sona yaklaştık. Yakın zamanda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde çalışmalarımızla ülkemize, ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her projeyle ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Milletimizle el ele, omuz omuza ilerlemeyi sürdüreceğiz."

Etiketler : adil karaismailoğlu ankara sivas hızlı tren hizmet

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