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08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:45:00

Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattıyla seyahat süresinin Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşeceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı'yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi demir ağlarla ördüklerini belirtti.

Ülke genelinde 1400 kilometrede tren işletmeciliği yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, buna yeni açılan Ankara-Sivas Hattı'yla 400 kilometre daha ilave edildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, toplam demir yolu uzunluğunun 13 bin 896 kilometreye çıktığına işaret ederek, hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğunu, planları da bu doğrultuda yaptıklarını vurguladı.

Önlerindeki yılların hızlı tren yılları olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu doğrultuda yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"SAMSUN-SARP DEMİR YOLU PROJESİ İÇİN HIZLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bu projelerden birinin de "Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı" olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, hattın toplam uzunluğunun 513 kilometre olacağının altını çizdi.

Karaismailoğlu, Samsun-Sarp demir yolu projesi için hızlı adımlar atacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşecektir. Yeni ihtiyaçlara göre projeler yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz, vatanımız için çalışıyoruz."

Doğru zamanda doğru yatırımlar yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Biz icraat adamıyız. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur. 21 yıldır ülkemizin dört bir köşesine kazandırdığımız projelerimiz de bunun en güzel göstergesidir. Doğu, batı, kuzey güney demeden ülkemizin her bir köşesinde yatırımlara imzamızı attık, atmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : adil karaismailoğlu trabzon ankara samsun hızlı tren
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