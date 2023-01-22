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22 Ocak 2023 Pazar 14:19:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 14:19:00

Bakan Karaismailoğlu: Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok

Kaynak: TRT Haber

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Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'na ilişkin "Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Görmek isteyenler dünyanın en iyi metrosuna bakmaya, İstanbul Havalimanı'na gelebilir" dedi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün vatandaşlarımız tarafından yüzde 100 erişilebilir bir sistem inşa etti.

Bugün için 34 kilometre açıyoruz ama yıl sonuna kadar 69 kilometreye kadar hattımız uzayacak. Esenler'de oturan bir vatandaş 45 dakikada İstanbul Havalimanı'na gitme imkanına kavuşacak.

Görmek isteyenler dünyanın en iyi metrosuna bakmaya, İstanbul Havalimanı'na gelebilir.

İstanbulkart geçerli olmak şartıyla seyahat edilebilecek.

Etiketler : adil karaismailoğlu kağıthane istanbul havalimanı metrosu seyahat
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