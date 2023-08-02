VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 189'a yükseldi
Ukrayna: Rusya, Tuna Nehri limanlarına saldırdı
RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak
Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları: 73 tutuklama
02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:38:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:38:00

Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle Bodrum'a 1960 yolcu geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" ve "Seabourn Encore" adlı kruvaziyerlerle Muğla'nın Bodrum ilçesine 1960 yolcu getirildi.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre boyundaki Resilient Lady, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide, ağırlıklı ABD ve İngiliz uyruklu 1468 yolcu ile 1086 personel bulunuyor.

Çeşme Limanı'ndan gelen 180 metrelik Seabourn Encore isimli gemide de ABD, Çin ve İngiliz uyruklu 492 yolcu, 424 personel yer alıyor.

Geminin gece saatlerinde Simi Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Etiketler : bodrum muğla kruvaziyer yolcu
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX