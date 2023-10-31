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31 Ekim 2023 Salı 12:08:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 12:08:00

Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak

Kaynak: TRT Haber

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya Camii'ni ziyaret 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileri ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun arasında olduğu gündeme ilişkin konuları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçiyoruz. Ziyaret kalitesi ve güvenliği artırılmış olacak. Gözbebeği camimiz insanlığın ortak mirası cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi ekosisteme dahil edilmiş olacak.

İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet yerlerinde değişiklik yok.

Yabancı vatandaşların ziyaretleri için giriş kapısını değiştiriyoruz. Üst kottaki Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki kapıdan alıp galeri var, galeriyi hizmete alıp gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz.

Ziyaret ve kullanım yoğunluğu minimuma indirilerek ziyaret ile ibadet kalitesinin artırılması sağlanmış oluyor.

Ayasofya'yı ziyaret edenler cep telefonlarındaki uygulama üzerinden 16 dilde bilgilendirme yapılacak.

Yabancıların ziyaretleri 15 Ocak itibarıyla ücretli olacak. Türk vatandaşları için ibadet ve ziyaret ücretsiz olacak.

Etiketler : mehmet nuri ersoy ayasofya yabancı turist ücret ayasofya camii
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