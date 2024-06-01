Güzel koyları, içinizi ısıtan güneşi ve etkileyici mimarisiyle Fransız Rivierası'nı andıran Adriyatik'in gözde kıyısı Montenegro, diğer ismiyle Karadağ birbirinden güzel doğa harikalarına ev sahipliği yapan muhteşem coğrafyası ile kuşkusuz Avrupa'nın en sevilen rotalarından biri. Adriyatik Denizi boyunca uzanan dağları, gölleri, muazzam kıyı şeridi ve UNESCO tarafından koruma altına alınan şehirleri ile Montenegro'da gezip görecek çok yer, keşfedecek çok şey var. Pitoresk doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile masalsı bir dokuya sahip olan bu büyüleyici ülkeyi keşfederken fotoğraf makinenizin yanınızda bulunmasına dikkat edin zira göreceğiniz her bir kareyi ölümsüzleştirmek isteyeceksiniz. Kotor'dan Perast'a; Budva'dan Sveti Stefan Adası ve Plajı'na; Podgorica'da Tivat ve Cetinje'ye uzanan Montenegro Seyahat Rehberi'ne buradan, Montenegro'nun En Güzel Otelleri'ne ise buradan ulaşabilirsiniz.

TARİH KOKAN ÜLKE

Balkanlar'ın parlayan yıldızı Sırbistan tarihi dokusu, sakinliği ve doğası ile seyahat severlere derin bir nefes aldıran narin, güler yüzlü ve davetkar destinasyonlardan bir diğeri. Tarih sahnesinde önemli rollere sahip olan ülke; doğuda Romanya ve Bulgaristan, batıda Hırvatistan ve Bosna Hersek, kuzeyde ise Macaristan ile komşu. Misafirlerine kültürel anlamda zengin bir seyahat imkanı sunan ülkede gerçek dünyayı kısa süreliğine de olsa unutmaya hazır olun. 7000 yıllık geçmişi ile Avrupa'nın en eski şehirlerinden, Balkanlar'ın Paris'i Belgrad kesinlikle görülmeye değer! Belgrad, İstanbul ve Atina'dan sonra Kuzeydoğu Avrupa'nın en büyük üçüncü şehri. Tuna ve Sava nehirlerinin birleşim noktasında yer alan başkent, ülkenin kültür, ekonomi, bilim ve eğitim merkezi.

RENGARENK BİR YER

Rengarenk başkenti, çağdaş mimari yapıları ve tarihi dokusunun iç içeliği ile pek çok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Gürcistan ziyaretçilerine büyüleyici bir dünyanın kapılarını açıyor. Her köşesinin tarih koktuğu sokakları ve yıllara meydan okuyan yapılarıyla Gürcistan gezilecek yerler açısından unutulmaz seyahat duraklarından bir tanesi. Karadeniz'in doğusunda, Kafkas coğrafyasında konumlanan komşumuz enfes doğal güzellikleriyle de kuşkusuz dünyanın en etkileyici destinasyonlarından biri. Ülkede gezilecek tarihi yerler, bölgenin eski Sovyet Cumhuriyetlerinden biri olması açısından da oldukça önemli.

İÇ İÇE GEÇMİŞ TARİH VE KÜLTÜR

Tarihi birikimi ve coğrafi yakınlığı nedeniyle Türkiye ile pek çok ortak paydaya sahip olan Bosna Hersek, içe içe geçen tarihi mekanları ve benzersiz doğal güzellikleriyle kesinlikle görülmeye değer! Vizesiz gidilen ülkeler arasında yer alan Bosna Hersek, komşu ülkelerle çizdiği sınırlarından dolayı "kalp şeklindeki ülke" olarak tanımlanıyor. Orta Çağ köylerinden sarp dağlara ve birbirinden güzel şehirlere kadar her şeyi içeren bir Akdeniz destinasyonu istiyorsanız Bosna Hersek tam size göre!

MAKEDONYA HER BEKLENTİYE UYGUN

Makedonya için tarihi cazibe merkezleri ve harabeleri ile yüzyıllardır doğal bir cennet desek yeridir. Sahip olduğu kültürel değerleri ve büyüleyici doğal güzellikleriyle misafirlerini ağırlayan Makedonya'da her zevke uygun bir şeyler bulmak mümkün. Bölgede doğa sporları yapıp tarihi kalıntıları ziyaret edebilir veya Vrelo Mağarası'na kadar giden teknelerle kanyon gezisi yapabilirsiniz. Otantik görüntüsü, sıcakkanlı insanları ve çok ulusluluğu ile ön plana çıkan Makedonya'da Balkanlar'ın ruhunu bire bir yaşamaya ne dersiniz?

AZERBAYCAN'DA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ

Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Azerbaycan, eşsiz kültürü ve modern şehirleri ile sizi büyüleyecek. Hazar Denizi kıyılarında güneşlenebilir, Kafkas Dağları'nda doğa yürüyüşleri yapabilir veya Abşeron Yarımadası'nda petrol ve gaz yataklarını ziyaret edebilirsiniz. Başkent Bakü, tarihi ve modern dokusunu harmanlayan şaşırtıcı bir şehir. İçeri Şehir (Eski Şehir) UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor ve Şirvanşahlar Sarayı, Kız Kulesi ve Ateşgedeh Tapınağı gibi önemli tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor.