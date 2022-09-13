Avrupa'nın rotası Türkiye! Turizmde kış sezonu yazı aratmayacak

Dolu bir yaz sezonundan sonra turizm sektörü bereketli bir kış sezonuna hazırlanıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kış sezonu için gelen rezervasyonların geçen yıla oranla yüzde 20-25 arttığını bildirdi. İşler, Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyadaki enerji ve gıda sektöründeki daralmaya karşın Türkiye'nin çok iyi bir turizm sezonu geçirdiğini anlattı. Turizmde doğru adımlar atan Türkiye'nin krizleri aştığını kaydeden İşler, bu sezonki turist sayısının, Türk turizminin krizlere ve sorunlara karşı devletle el ele vererek ortaya koyduğu başarının en büyük göstergesi olduğuna işaret etti.

FATURALARDAN KAÇIYOR

Yaz aylarındaki bereketin kışa da yansıyacağını ifade eden İşler, "Avrupalı ülkemize geldiği zaman detoks, botoks gibi birçok sağlıklı yaşlanmak dediğimiz formülasyona kendini tabii tutarak hem pahalı enerji faturalarından kaçmış oluyor hem de çok güzel bir hizmet ve istediği gibi sağlıklı beslenme, bunun yanı sıra güzelleşmek adına birtakım etkinlikleri de alarak, aslında cebinde para kalarak ülkesine gidecek" değerlendirmesini yaptı. Talebin en çok İngiltere, Almanya, Hollanda ve Orta Avrupa ülkelerinden geldiğini ifade eden İşler, tatil planlarının genellikle iki haftalık olduğunu, rezervasyon çeken otellerin ise sağlık turizmi ve hastane altyapısı dolayısıyla İstanbul, İzmir ve Antalya'da kümelendiğini belirtti.

2023'TE 53 MİLYON TURİST

Bu yıl 47 milyon turiste ulaşılacağını kaydeden İşler, "2023 yılında Türk turizminin özellikle bu kış operasyonunu da düşünecek olursak 53 milyon turisti yakalaması işten bile değil. Türk turizminin yeni hedefi 2023'te 53 milyon olacaktır ve bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi. Turizm sezonunun uzamasının istihdama katkı yapacağına işaret eden İşler, "Özellikle kış aylarında otellerde işten ayrılmalar söz konusu oluyordu. Sezon uzayacağı için bu durumda azalmalar bekliyoruz" diye konuştu.

AVRUPALI EMEKLİLER, TÜRKİYE'YE GÖZÜNÜ DİKTİ

Turizm ve gayrimenkul sektörü Avrupa'daki 150 milyon emekliyi hedefe aldı. Başta doğal gaz olmak üzere yaşam maliyetleri nedeniyle Avrupa'daki emeklilerin Türkiye'yi daha çok tercih etmesi bekleniyor. Öyle ki Avrupa'da yaşamak Antalya'da tatil yapmaktan daha pahalı hale geldi. Emekliler, tatilin yanı sıra Türkiye'den gayrimenkul alıp yaşam kurmanın planını da yapıyor. En çok ilgiyi Almanlar gösterirken gayrimenkul alımlarında İstanbul ve Antalya lider konumda. Bu durum kışın kira fiyatlarını daha artırabilir. Avrupalı emeklilerin Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarına ilgisi hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan "Bu ilgili ağırlıklı Almanya üzerinden devam ediyor diyebiliriz. Yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda 2021 yılında Almanya'ya 2358 konut satmıştık. Ayrıca gene geçen yıl İngiltere'ye 1089, İsveç'e ise 850 konut satışımız olmuştu. Bu sene ise ilk 7 ayda Almanya'ya satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artarak 1577'ye ulaştı. İngiltere'ye aynı dönemde ise daha yüksek bir artışlar 763 konut sattık" dedi.

Akdoğan, yabancıların en çok İstanbul ve Antalya'yı tercih ettiğini aktardı.