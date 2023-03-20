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20 Mart 2023 Pazartesi 12:39:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 12:39:00

Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde yılın en yüksek rakamına ulaşıldı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli'nden 17 Mart'ta 75 bin 865

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını belirterek, tüneli kullanan araçların yoğunluğundaki artışın sürdüğünü ifade etti.

Tünelden 17 Mart'taki 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş rakamına ulaşıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, 13-17 Mart tarihlerinde 353 bin 665 aracın geçtiğine işaret etti.

Tünelin, Aralık 2016'da açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, açıldığı tarihten 17 Mart'a kadar geçen sürede tüneli toplam 102 milyon 636 bin aracın kullandığını bildirerek, "1 Mayıs 2022'den itibaren tüneli motosiklet sürücülerinin de kullanımına açtık. Bu dönemde toplam 325 bin motosiklet, tünelden geçiş yaptı." bilgisini paylaştı.

HEM MESAFE HEM DE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLADI

Karaismailoğlu, iki kıta arasındaki mesafeyi 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli'nin, İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığını ve Asya ile Avrupa yakaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya kadar indirdiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Avrasya Tüneli ve diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alınarak yapılan analiz sonucunda 2022 yılında kullanıcıların hafta içi zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde sabah saatlerinde aylık ortalama 35, akşam saatlerinde aylık ortalama 45 dakika oldu. Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 26, akşam saatlerinde 42 dakika olarak gerçekleşti. Ayrıca, Avrasya Tüneli, 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle 7/24 kesintisiz olarak izleniyor ve arıza, kaza gibi olağandışı durumlara uzman ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. Müdahale süresi işletme ilk açıldığında ortalama 3 dakika iken 'önce insan' ilkesi gözetilerek 20 ay gibi kısa bir süre içerisinde yapılan iyileştirmeler sayesinde 2 dakikanın altına indirildi."

2022'DE KARBON NÖTR OLMA HEDEFİNE ULAŞILDI

Avrasya Tüneli'nde, çevresel sürdürülebilirlik sorumluluğunun da öne çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tünel, 2022 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlayarak, Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Böylece elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına ve enerji verimliliğinin arttırılmasına destek oldu. İşletme faaliyetlerindeki karbon ayak izini denkleştirerek ISO 14064 Karbon Nötr Belgesi almaya hak kazanan Avrasya Tüneli, 2022 yılında karbon nötr proje olma hedefine ulaştı."

Etiketler : adil karaismailoğlu avrasya tüneli günlük araç geçişi istanbul trafiği

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