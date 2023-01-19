Antalya'ya yaşlı turist akını

Antalya Havalimanı verilerine göre, Antalya'ya yılın ilk 15 gününde bin 135 uçakla 118 bin 762 turist geldi. 2022 yılının aynı döneminde 760 uçakla 73 bin 536 turistin geldiği Antalya'da yüzde 61,5'lik artış görüldü.



Profesyonel Otel Yöneticileri Başkanı Ülkay Atmaca, "100 binin üzerinde bir turist sayısı ile karşı karşıyayız. Daha önce pandemi dolayısıyla tatile çıkamayan yaşlı kesimin temsil ettiği bir yaşlı akımı var. Özellikle Avrupa'dan ve Rusya'dan geliyorlar" dedi.

Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesi ile Avrupalıların kışı Antalya'da geçireceği yönünde haberleri de değerlendiren Atmaca, "Avrupa'da ısınma sorunu yok. Şu var; bizdeki ürün ve hizmet kalitesi o kadar çok yüksek ki insanlar kışı çok soğuk ülkelerinde geçirmek yerine bizim ülkemize gelmeyi tercih ediyorlar. Gelen Rusya vatandaşlarının bazıları geri dönmüyor" dedi.