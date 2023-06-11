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11 Haziran 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 15:15:00

Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu geçti

Kaynak: IHA

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Turizm de 2023 yılına başarılı bir giriş yapan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Turizm verilerindeki artışın devam ettiği Antalya'da, 1 Ocak–10 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 37 artış kaydederek 4 milyon 062 bin 891 oldu.

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre turizmin gözde tatil merkezlerinden birisi olan Antalya'ya 2023 yılının 1 Ocak–10 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 062 bin 891 olarak gerçekleşti.

2022'NİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 37 ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da 2023 yılının turizm verileri 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2021 yılının aynı döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 905 bin 618, 2022 yılında 2 milyon 968 bin 536 turist olarak gerçekleşirken, 2023 yılında ise şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 artış kaydetti.

2019 GERİDE BIRAKILDI

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, turizm de rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılında 1 Ocak-10 Haziran hava yoluyla 4 milyon 026 bin 529 turist gelirken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 4 milyon 062 bin 891 olarak gerçekleşti. Bu sayı ile Antalya, turizm de rekorlar yılı diye tabir edilen 2019'u geride bıraktı.

Etiketler : antalya turizm turist
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