Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın, eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan "Türkiye'nin misafir odası" olduğunu belirtti.

Kentin Akdeniz'in incisi olduğunu aktaran Yazıcı, paylaşımında "Turizmin başkenti Antalya'mıza dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305 oldu." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, 17 Haziran'da 86 bin 278 yabancı yolcu girişiyle bu yılın günlük rekoru kırılan Antalya'ya, 24 Haziran'da hava yoluyla 90 bin 853 yabancı misafirin gelmesiyle rekor yenilendi.

Kentte, yıl sonuna kadar 16 milyon turiste ulaşılması hedefleniyor.