VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Kongresi'nden F-16 kararı... Bakan Çavuşoğlu: Kongrenin rolünün yapıcı olması gerekiyor
"Sabrımızı sınamayın"
Yıldızlar geçidi
2023'e hazırlık
Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi
CENTCOM'un taziye yayımladığı teröristin kimliği doğrulandı
"Asgari ücret görüşmelerinde pazarlık 7 bin 785 lira üzerinden başlayacak"
Enfeksiyonlara karşı okullarda "maske" önerisi
Antalya Limanı'na bu yıl kruvaziyerlerle 30 binden fazla turist geldi
ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
BM Genel Sekreteri Guterres: Doğaya bir tuvalet gibi davranarak kendimizi yok ediyoruz
Türkiye'nin kurulu gücü son 10 yılda yüzde 80 arttı
6'lı masanın anayasa önerisi... "Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır"
Çin'den Japonya'ya 'iş birliği arayan partner olalım' çağrısı
ABD'nin eğittiği sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi
Zincir marketler, ürün ve şube verilerini Ticaret Bakanlığının belirlediği sisteme aktaracak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Tiyatro mutluluğu
Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 zanlı tutuklandı
Vladimir Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Benzin ve motorine dev indirim
İstanbul'daki "Tinder" dolandırıcılığında ikinci perde!
ABD'nin F-16 satışında flaş gelişme! O maddeler çıkarıldı
Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
07 Aralık 2022 Çarşamba 11:40:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 11:40:00

Antalya Limanı'na bu yıl kruvaziyerlerle 30 binden fazla turist geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya Limanı, bu yıl kruvaziyerlerle gelen 30 binden fazla yolcuyu ağırladı.

QTerminals Antalya'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Limanı'na, bu yıl dünyanın birçok noktasından dev yolcu gemileri geldi.

Sezon boyunca Emerald Azzura, Spirit of Adventure, Blue Sapphire, Club Med 2, Riviera, Seven Seas Explorer, Mein Schiff 6 ve Mein Schiff 5, The World gibi lüks gemileri konuk eden liman, Silver Spirit ile sezonu kapattı. Limana sezon boyunca bu kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı 30 bin 641 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, limanın yüksek kapasitesiyle Akdeniz'de iç ve dış turizm açısından önemli rol oynadığını belirtti.

Geçen yıl küresel salgın nedeniyle 4 sefer ile gelen 1413 yolcuyu ağırladıklarını hatırlatan Sert, limana bu yıl 26 sefer gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gelecek sezondan daha da umutlu olduklarını vurgulayan Sert, şunları ifade etti:

"Antalya Limanı'nda gelecek yıl da yoğunluk bekliyoruz. 2023 kruvaziyer sezonu için şimdiden birçok rezervasyon aldık. Limanımıza bu gemilerle gelen tursitler Antalya esnafının da yüzünü güldürüyor. Bu bakımdan liman olarak şehrin ekonomisine yaptığımız katkının gelecek yıl da artarak devam etmesini bekliyoruz. QTerminals Antalya olarak şehrimiz ekonomisinin itici gücü turizme sağladığımız katkıyı artırmaya devam edeceğiz."

Etiketler : antalya limanı kruvaziyer yolcu gemisi turist
İrem'in yerine geçmek istedi

İrem'in yerine geçmek istedi
Eşi için saçını uzattı

Eşi için saçını uzattı
Eren'den bir ilk

Eren'den bir ilk
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
14 Şubat'a özel şarkı

14 Şubat'a özel şarkı
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
Kıyafet piştisinde iki katı fark

Kıyafet piştisinde iki katı fark
Aşk dolu kutlama

Aşk dolu kutlama
Tektaşlı Tuba!

Tektaşlı Tuba!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX