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30 Aralık 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 12:30:00

Antalya gelecek yıl 2019'un rekor turist sayısını aşmayı hedefliyor

Kaynak: AA

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Yaz sezonunun yanı sıra spor ve kongre gibi alanlardaki etkinliklerle 2022'yi yüksek rakamlarla noktalamaya hazırlanan Antalya'da turizm sektörü 2023 için 17 milyon turist hedefi belirledi.

Küresel salgın öncesi 2019'da yaklaşık 15,5 milyon turist ile rekora imza atan Antalya'da, 2020 ve 2021'de turist sayısı azalsa da turizm hareketliliği devam etti. 2020'de yaklaşık 3,5 milyon yabancı turistin tatil için tercih ettiği kente geçen yıl gelen turist sayısı ise 9 milyonu geçti. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 2022'ye kötü başlayan Antalya, yaz sezonuyla gelen hareketlilikle yılı yaklaşık 13,5 milyon turistle kapatmaya hazırlanıyor.

Gelecek yıl için hedef büyüten sektör, 2023'te 2019'daki rakamları aşmayı amaçlıyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, tüm dünyayı etkileyen küresel salgın sonrası kentin turizmde en yoğun dönemini yaşadığını söyledi.

Kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının 13 milyon 400 bine ulaştığını ifade eden Yazıcı, bunun dışında kentin deniz yoluyla da yabancı misafir konuk ettiğini belirtti.

Geçen yıl kente 1 Ocak-26 Aralık itibarıyla yaklaşık 9 milyon 35 bin turist geldiğini dile getiren Yazıcı, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 48'lik bir artış gerçekleştiğini bildirdi.

Ekim ve kasım aylarının iyi geçtiğini, aralıkta da geçen yıla göre turist sayısında yüzde 53'lük bir artış olduğunu aktaran Yazıcı, "Pik yılımızdan daha yüksek oranda misafir ağırladığımız dönem oldu. İnşallah gelecek yıl Antalya'da 17 milyonu hedefliyoruz, buna da inanıyoruz. 2022 turizm anlamında çok iyi geçti." dedi.

Şehrin her noktasında direkt ya da dolaylı olarak turizmden etkilenen herkesin bu yıl için olumlu görüş beyan ettiğini dile getiren Yazıcı, Antalya'nın bu yıldan mutlu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birini Antalya'nın karşıladığına işaret eden Yazıcı, "Bu yıl da ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamış olduk. Sıralamaya baktığımızda yüzde 23'lük kısmını Ruslar oluşturuyor. Rusya'yı Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda takip ediyor. İnşallah gelecek yıl da daha büyük bir artışla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"SEYAHAT ACENTE TEMSİLCİLERİ, AFRİKA PAZARINA YÖNELDİ"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de bu yıla turizmde umutsuz başladıklarını ancak hazirandan itibaren turizm hareketliliğinin arttığını belirtti.

Sezonun geç başlamasına rağmen çok iyi gittiğini vurgulayan Perçin, "Antalya için martta hatta nisanda 10 milyon misafiri hayal olarak düşünürdük ama şu anda 13 milyonu geçtik, 13 milyon 500'e yaklaştık." dedi.

Krizleri olumlu havaya çevirebilen bir sektör olduklarını dile getiren Perçin, salgın döneminde bunun net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Bu yıl bilinen pazarların dışında alternatif pazarların da doğduğuna işaret eden Perçin, şunları söyledi:

"2022 çok iyi geçti, inşallah bir sıkıntı olmadığı takdirde 2023'ten çok çok umutluyuz. Türkiye geneli için 2023'te 50 milyar dolar turizm girdisi, 60 milyon ziyaretçi hedefliyoruz, turizm seyahat acenteleri olarak bunun çalışmalarını yapmaktayız. Hiç aklımıza gelmeyen pazarların da oluşabileceğini düşünüyoruz. Çünkü turizmin en büyük emekçisi olan seyahat acentesi arkadaşlarımız şu anda bavullarını, çantalarını aldı, tanıtım için hiç buraya turist gelmeyen ülkelerin fuarlarına, etkinliklerine gidiyorlar. Afrika pazarını örnek verebiliriz, ismini duyduğumuz ancak nasıl gidileceğini bilmediğimiz bölgeler var, o bölgelerde çalışmalar yapıyorlar."

Rıza Perçin, Rusya, İngiltere başta olmak üzere bilinen pazarlardan da daha fazla misafir beklediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : antalya turist turizm seyahat
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