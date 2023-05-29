Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı

TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yüzyılı'nın vizyon eseri, gurur nişanesi Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız hizmete açıldığı günden bu yana 110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni hedeflerle ülkemize ve demiryollarına yeni gurur eserleri kazandırmaya devam edeceğiz."

#TürkiyeYüzyılı'nın vizyon eseri, gurur nişanesi Ankara - Sivas Hızlı Tren Hattımız, hizmete açıldığı günden bu yana 110 bin vatandaşımızı sevdiklerine ulaştırdı.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde yeni hedeflerle ülkemize ve demiryollarına yeni gurur eserleri... pic.twitter.com/T1WB8YQWNl — TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ���� (@TCDDemiryollari) May 29, 2023

Paylaşımda "Türkiye Yüzyılı'nın Vizyon Eseri" başlığıyla hazırlanan görsellerde, hattın hizmete açıldığı 26 Nisan'dan bu yana toplam 109 bin 495 vatandaşa hizmet verdiği kaydedildi.