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08 Ocak 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 11:15:00

AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası

Kaynak: AA

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Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 10-18 Ocak tarihlerinde tüm iç hat uçuşlarında yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 10-18 Ocak'ta yüzde 40 indirimli fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşılabilecek.

Etiketler : türk hava yolları anadolujet indirimli bilet kampanya
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