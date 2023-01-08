AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası
Kaynak: AA
Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, 10-18 Ocak tarihlerinde tüm iç hat uçuşlarında yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu.
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyenler, bugün ve yarın satın alacakları biletler ile 10-18 Ocak'ta yüzde 40 indirimli fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşılabilecek.