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19 Aralık 2022 Pazartesi 11:40:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 11:40:00

AnadoluJet'ten dış hat Türkiye uçuşlarında aile bileti kampanyası

Kaynak: AA

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Türkiye varışlı, gidiş-dönüş, direkt ve aktarmalı uçuşlar için geçerli olacak kampanya ile yolcular biletlerini yüzde 30 indirimli alabilecek.

Türk Hava Yolları (THY) markası AnadoluJet, Türkiye'ye yapılacak gidiş-dönüş seferlerinde yüzde 30 indirimli aile biletlerini satışa sundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, kampanya yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı, gidiş-dönüş, direkt ve aktarmalı uçuşlarda aynı soyadına sahip en az 3, en fazla 9 yolcu için geçerli olacak.

İndirimden yararlanmak isteyen yolcular, 19-21 Aralık'ta satın alacakları biletler ile 16 Ocak-31 Mayıs 2023'te yüzde 30 indirimli uçuş olanağı elde edecek.

Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

Etiketler : türk hava yolları anadolujtet dış hat uçuş bilet kampanyası
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