AnadoluJet'ten Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda avantajlı aile bileti kampanyası
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 20 indirimli aile biletlerini satışa sundu.
AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, aynı soyadına sahip en az 3, en fazla 9 kişi için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcuların, 23 Ocak-1 Şubat tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Haziran- 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yüzde 20 indirimli uçuş olanağı elde edebilecekleri kaydedildi.
Açıklamada, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere AnadoluJet'in internet sitesinden ulaşabileceği bildirildi.
- AnadoluJet'ten Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda avantajlı aile bileti kampanyası
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