Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket eden sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

D-100 kara yolunun da Bolu kent merkezi ile Bolu Batı, Bolu Doğu, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde az sayıda araç geçişi görülüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde ise Gümüşova, Gölyaka, Beyköy, Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişinde erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, bölgede trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.