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26 Ağustos 2022 Cuma 15:04:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 15:05:00

Akçakoca deniz ve doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor

Kaynak: AA

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Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca, ziyaretçilerine deniz ve doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi, 3 mavi bayraklı plajı ve doğasıyla ilgi çeken Akçakoca'nın 25 bin olan nüfusu, hafta sonları 150 bine çıkıyor.

İlçeye gelenler, denize girme ve güneşlenmenin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret ediyor.

Akçakoca Belediyesi tarafından geçen yıllarda ilçeye getirilen "Pusula Katamaran" adlı 400 kişilik tekneyle gezi yapma imkanı da bulunan ziyaretçiler, keyifli vakit geçiriyor.

"İlçemize yoğun ilgi var"

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, AA muhabirine, ilçenin Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunduğunu söyledi.

İlçeye yoğun bir turist akışı olduğunu belirten Yılmaz, "Batı Karadeniz'in incisi diye tabir edilen ilçemizi özellikle hafta sonları günübirlik misafirlerimiz tercih edebilir." dedi.

Tekneyle gezilerin devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Misafirlerimiz gezilere katılarak, mavisi ve yeşiliyle muhteşem bir gün geçirebilir. Mavi bayraklı plajlarımızda jetskilerle cankurtaranlarımız herhangi bir olumsuzluğa karşı sürekli devriye halinde. Ayrıca kum temizleme aracımızla plajlarımızın sürekli temizliğini yaparak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Etiketler : Akçakoca Pusula Katamaran Akçakoca Belediyesi
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