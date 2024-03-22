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AJet'ten "1 dolar ve 1 avroya yurt dışı indirimli bilet" kampanyası
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22 Mart 2024 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 12:08:00

AJet'ten "1 dolar ve 1 avroya yurt dışı indirimli bilet" kampanyası

Kaynak: AA

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Türk Hava Yollarının (THY) yeni markası AJet, 31 Mart-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşları için 22-24 Mart'ta yapılacak alımlarda "1 dolar ve 1 avroya indirimli bilet" kampanyası başlattı.

AJet'in internet sitesinde yer alan duyuruda, daha önce yurt içi uçuşlar için 299 liradan başlayan fiyatlarla kampanya yapan firma, bu kez de yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında, Türkiye'den yurt dışına uçuşlarda 1 dolardan, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlarda ise 1 avrodan başlayan, vergiler ile harçların hariç olduğu indirimli biletler bugün satışa sunuldu.

Kampanya, Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsayacak.

Bu kapsamda 22-24 Mart'ta alınacak biletlerle 31 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Toplam 50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyayla yolcular firmanın sefer düzenlediği birçok noktaya uçuş yapabilecek.

Yolcular, kampanyayla ilgili detaylı bilgiye, "https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/ajet-ile-1-usd-eur-arti-vergilerden-baslayan-firsatlar" linkinden ulaşabilecek.

Etiketler : türk hava yolları marka ajet indirim bilet kampanya
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