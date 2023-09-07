Ağustosta hava yolunda yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 2023 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi.

Ağustosta havalimanlarında 24 milyon 689 bin 743 yolcuya hizmet verildiğini bildiren Uraloğlu, "8 ayda 143 milyon 359 bin 903 yolcu hava yolu ile seyahat etti. Ağustosta hizmet verilen uçak trafiği, 2022'nin aynı ayı ile kıyaslandığında iç ve dış hatla üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 11,8 artış meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 84 bin 834, dış hatlarda 95 bin 463 olarak gerçekleştiğini belirterek, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 226 bin 894'e ulaştığını kaydetti.

Ağustosta hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 8,4 arttığına işaret eden Uraloğlu, dış hat uçak trafiğinde yüzde 9,9 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 11,8 artış meydana geldiğini ifade etti.

YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 12,8 ARTTI



Uraloğlu, ağustosta Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 317 bin 490, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 344 bin 667 gerçekleştiğini, aynı ayda direkt transit yolcularla 24 milyon 689 milyon 743 yolcu trafiğine hizmet verildiğini belirtti.

Yolcu trafiğindeki artışlara dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl ağustosta hizmet verilen yolcu trafiği 2022'nin aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 15,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,2 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 12,8 artış gösterdi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ağustosta iç hatlarda 96 bin 368 ton, dış hatlarda 364 bin 338 ton, toplamda 460 bin 706 tona ulaştı."

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 7,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre ise İstanbul Havalimanı'na ağustosta iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12 bin 22, dış hatlarda 35 bin 424 olmak üzere toplamda 47 bin 446'ya ulaştı.

Bu havalimanında ağustosta iç hatlarda 1 milyon 900 bin 358, dış hatlarda 5 milyon 719 bin 302 olmak üzere 7 milyon 619 bin 660 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 138, dış hatlarda 11 bin 305 olmak üzere toplamda 21 bin 443 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise, iç hatlarda 1 milyon 829 bin 817, dış hatlarda 1 milyon 890 bin 749 olmak üzere toplamda 3 milyon 720 bin 566 oldu.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağustosta 2 bin 499 uçak trafiği gerçekleşti.

HAVA YOLUYLA 8 AYDA SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 143 MİLYONU AŞTI



Bu yılın 8 aylık döneminde ise, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 585 bin 720, dış hatlarda 543 bin 390 oldu. Böylece üst geçişlerle 1 milyon 443 bin 642 uçak trafiğine ulaşıldı.

Ağustos sonu itibarıyla hizmet verilen uçak trafiği 2022'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hatta yüzde 13,1, dış hatta yüzde 18,5 arttı. Üst geçişler dahil uçak trafiği de yüzde 17,8 artış gösterdi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 61 milyon 138 bin 201, dış hat yolcu trafiğinin 82 milyon 68 bin 893 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla 143 milyon 359 bin 903 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu trafiği ise geçen yılın aynı dönemine göre, iç hatta yüzde 17,7, dış hatta yüzde 23,7 artış kaydetti. Direkt transit dahil toplam yolcu trafiğindeki artış oranı yüzde 20,9 oldu.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 579 bin 636 ton, dış hatlarda 2 milyon 166 bin 306 ton olmak üzere 2 milyon 745 bin 942 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda, yılın 8 ayında, iç hatlarda 87 bin 373, dış hatlarda 250 bin 84 olmak üzere 337 bin 457 uçak, iç hatlarda 12 milyon 514 bin 473, dış hatlarda 38 milyon 431 bin 385 olmak üzere 50 milyon 945 bin 858 yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu dönemde iç hatlarda 70 bin 682, dış hatlarda 79 bin 294 olmak üzere 149 bin 976 uçak trafiği, iç hatlarda 11 milyon 596 bin 564, dış hatlarda 12 milyon 696 bin 90 olmak üzere 24 milyon 292 bin 654 yolcu trafiğine hizmet verildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde 17 bin 442 uçak trafiği oldu.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARINI 8 AYDA 38 MİLYONDAN FAZLA YOLCU KULLANDI



Bu yılın 8 ayında, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısı iç hatlarda 11 milyon 676 bin 621, dış hatlarda ise 26 milyon 635 bin 230 olmak üzere toplam 38 milyon 311 bin 851 olarak kayıtlara geçti. Uçak trafiği ise iç hatlarda 95 bin 257, dış hatlarda ise 170 bin 789 olarak gerçekleşti.