Tarih ve doğa keşfi bir arada

Afyonkarahisar'da tarih ve doğa keşfi bir arada

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Konya illeriyle komşu. Kente en yakın havalimanı Kütahya Zafer Havalimanı. Bu havalimanına iç hat uçuşları ile ulaşabilirsiniz. Afyon 4 mevsim tercih edebileceğiniz bir destinasyon. İlkbahar ayları, Afyon'a gitmek için ideal olabilir. Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli oluyor. Sonbaharda ise hava genellikle serin ve hoş olduğundan, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Renkli yapraklar arasında doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Afyon, kış aylarında soğuk olabilir ancak termal sularıyla meşhur olduğu için kışın da ziyaretçi çekiyor.

KARAHİSAR KALESİ'NE ZİYARET

Afyonkarahisar'ın simgesi ve tarihine tanıklık eden muazzam bir yapı olan Karahisar Kalesi, şehrin panoramik güzelliklerine yüksekten bir bakış sunuyor. Tarihi geçmişi M.Ö. 1350'lere kadar uzanan bu kale, zaman içinde pek çok medeniyetin izlerini taşıyan bir açık hava müzesine dönüşmüş. Taş duvarları, geçmişin derinliklerine yolculuk yapmanın heyecanını yaşatacak. Kale, Osmanlı döneminde de stratejik bir öneme sahip olarak kullanılmış ve bu tarihi mekan, günümüzde ziyaretçilere tarih kokan bir atmosfer sunuyor.

FRİG VADİSİ

Frig Vadisi, ziyaretçilere eşsiz bir keşif deneyimi sunuyor. Antik Frigya uygarlığının izlerini taşıyan bu vadide, tarihi kalıntılar ve nefes kesen doğal güzellikler bir araya geliyor. Vadide dolaşırken, taş oymacılığıyla yapılmış antik kaya mezarları, tapınak kalıntıları ve doğal oluşumlar arasında kaybolma hissiyle karşılaşabilirsiniz. Frig Vadisi, tarihe duyulan ilginin yanı sıra, şelaleleri, vadileri ve yeşil dokusuyla da doğa severlerin beklentilerini karşılıyor. Vadi, tarih ve doğa tutkunları için adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.

AFYONKARAHİSAR MÜZESİ

Kentin tarihine ışık tutan müze, zengin arkeolojik koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait pek çok eser barındırıyor. Sergilenen eserler arasında antik çağdan kalma mozaikler, heykeller, seramikler ve daha pek çok tarihi obje bulunuyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Eber Gölü, flamingoların da uğrak yeri olarak öne çıkıyor.

EBER GÖLÜ

Eber Gölü, şehrin doğa severler için vazgeçilmez bir destinasyonu. Afyon'un huzur veren atmosferinden sadece kısa bir mesafede bulunan bu doğal göl, muazzam manzarası ve çevresindeki doğal yaşamıyla büyüleyici bir deneyim sunuyor.

Eber Gölü, kuş gözlemleri için ideal bir nokta, özellikle kuş göçü dönemlerinde birçok farklı türü ağırlayarak doğa tutkunlarını kendine çekiyor.

EMRE GÖLÜ'NDE GÖRSEL ŞÖLEN

Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde düzenlenen balon turları, vadinin tarihi ve doğal güzelliklerini havadan görme imkanı sağlıyor.

NE YENİR?

Afyon kaymağı, Afyon lokumu, Afyon bükmesi, Afyon sucuğu, Sakala çarpan çorbası, Afyon keşkeği, Zürbiye, İlibada sarması, ekmek kadayıfı.