VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BDDK Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu'ndan TCMB'ye veda mesajı
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
AB: Şengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil
Cacharel İlkbahar & Yaz '23 Koleksiyonu
U.S. Polo Assn. ile “Çiçek Bahçesi Etkisi”
İmam Hatip Spor Oyunları ödülleri sahiplerini buluyor
09 Haziran 2023 Cuma 17:29:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 17:29:00

AB: Şengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışın, Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Türkiye'den Şengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Anita Hipper, "Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil." dedi.

Hipper diğer yandan Kovid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek "Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil." diye konuştu.

ÜYE ÜLKELERİN YETKİSİ DAHİLİNDE

AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.

Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Şengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.

Etiketler : avrupa birliği şengen vizesi türkiye
Çekimler başladı

Çekimler başladı
'Yaza merhaba' diyecekler

'Yaza merhaba' diyecekler
'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Sahnede Güneş açtı

Sahnede Güneş açtı
Fedon herkesi yakacak

Fedon herkesi yakacak
Gül elçisi oldu

Gül elçisi oldu
Evlilik deliliktir

Evlilik deliliktir
Dolandırıldı

Dolandırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX