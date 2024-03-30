9 günlük tatile, 9 rota önerisi

Kaz Dağları, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor. Kaz Dağları seyahatinizde Şahindere Kanyonu'nu, Yeşilyurt, Adatepe ve Çamlıbel köylerini gezebilirsiniz. Ayrıca Kaz Dağları'nın kamp yapmak için de oldukça uygun bir lokasyon olduğunun da altını çizelim.

7'den 70'e herkesin keyifle gezebileceği Eskişehir, ziyaretçilerine lezzetli yemekleri deneme ve eğlenceli aktiviteler yapabilme imkânı sunuyor. Eskişehir'e yapacağınız seyahatinizde Tarihi Odunpazarı Evleri'ni görebilir, Porsuk Çayı'nda gondola binerek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

YAZI BEKLEMEK ŞART DEĞİL

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Antalya, bayram tatiliniz için aradığınız rota olabilir. Güzel doğası, masmavi denizi ve artık ısınmaya başlayan havaları ile Antalya birkaç günlük keyifli bir tatil için güzel bir destinasyon.

KAPADOKYA'YA VARIN

Uzun bir tatil fırsatı bulmuşken gidebileceğiniz en güzel seyahat rotalarından bir tanesi tabii ki Kapadokya. Peri Bacaları'nın yanı sıra Kapadokya'da gezebileceğiniz yerler arasında Saç Müzesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Göreme Açık Hava Müzesi ve Mazı Yeraltı Şehri bulunuyor.

KARADENİZ'E TUR ZAMANI

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinizde Karadeniz'in pek çok lokasyonunu keşfedebilirsiniz. Karadeniz turu için önceden yapacağınız kapsamlı bir plan ile Amasya, Tokat, Trabzon, Rize ve Artvin'in en güzel yerlerini gezebilirsiniz.

BÜYÜLEYİCİ BİR YER YANIBAŞIMIZDA

Türkiye'ye yakın yurt dışı seyahat rotalarından biri ise Atina. Atina'ya yapacağınız seyahatlerinizde kesinlikle görmenizi önerdiğimiz yerlerin başında Akropol geliyor. Tarihi önemiyle herkesi oldukça etikleyen bu nokta, aynı zamanda manzarasıyla da herkesi büyülüyor. Akropol'ün yanı sıra Parthenon Tapınağı, Akropol Müzesi, Monastraki ve Plaka Atina'da görmeniz gereken yerler arasında bulunuyor.

İYİ BİR PLANLA BALKANLAR'I GEZİN

Ramazan Bayramı'nda yurt dışına gitmek için bir fırsat yaratmak istiyorsanız, Balkan turu yapabilir ve birçok ülkenin en güzel yerlerini keşfedebilirsiniz. Balkan turu boyunca gezeceğiniz ülkelerin önceden listesini yapmanızda fayda var. Makedonya, Saraybosna, Karadağ ve Sırbistan rotalarını gezebilirsiniz.

BELGRAD EN CAZİP ADRESLERDEN BİRİ

Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad, ziyaretçilerine hem tarihi yerler görme hem de geleneksel lezzetlerini tadabilme imkânı sunuyor. Yapacağınız Belgrad gezisinde Kalemegdan Kalesi, Aziz Sava Katedrali, Cumhuriyet Meydanı, Tito Anıt Mezarı ve Yugoslavya Tarihi Müzesi gibi yerleri gezebilirsiniz.

İTALYA'NIN EN KEYİFLİ ROTALARI ARASINDA

İtalya'nın en keyifli rotaları arasında bulunan Roma. Yemekleri, güzel meydanları ve kültürü ile gezmesi oldukça keyifli olan kent, bahar aylarında da ayrı bir güzel oluyor. Roma'da kesinlikle görmenizi önerdiğimiz yerlerin en başında Kolezyum geliyor.