2023'te Almanya'dan 7 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

ITB Berlin Fuarı'nda soruları yanıtlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, fuara ilginin yüksek olduğunu belirterek, 2022 yılında Alman pazarının Türkiye'de liderliği yakaladığını hatırlattı ve talebin bu yıl da artacağını kaydetti.

Bağlıkaya, fuar kapsamında Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı ile toplantı yaptıklarını vurgulayarak, "2023 yılında Almanya'dan 7 milyon turist gelmesini bekliyoruz. Almanya önümüzdeki dönemde rekor üstüne rekor kıracak ve liderliği artık bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

2022 - 2023 kış sezonunun daha önceki yıllara nazaran daha yoğun geçtiğini aktaran Bağlıkaya, "Depremin tüketici üzerinde etkisi kısa bir duraklamayı beraberinde getirdi. Fakat bu duraksama yavaş yavaş geçiyor. Almanya'dan Türkiye'ye ilgi çok yüksek. Biz de görüşmelerimizde Türkiye'nin turiste en çok ihtiyacının olduğu senenin bu sene olduğunu dile getirdik. Alman Seyahat Acentaları Birliği de bizimle aynı düşünceye sahip. Hem ekonomik açıdan hem moral açısından her zamankinden daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

DEPREMDE 500 SEYAHAT ACENTASI ZARAR GÖRDÜ



Bağlıkaya, deprem sabahından itibaren tüm bölgelerdeki temsilcilikler ve bölge başkanlıkları vasıtasıyla bölgede olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm bölge başkanlıklarımız ile elimizden gelen yardımı bölgeye ilettik. Yiyecek ve giyecek yardımlarımız, bölgede kurduğumuz aşevlerimiz ile elimizden geleni yaptık. Artık yavaş yavaş seyahat acentaları özelinde sorunlara odaklandık. Meslektaşlarımızın çocukları için bir burs programı başlattık. Ofisler kullanılamaz hale geldiği için bölgede yeni ofisler kuruyoruz.

Şehir değiştiren arkadaşlarımıza kira yardımı yapılmasını planlıyoruz. Hasar almış bölgede 500 civarı seyahat acentamız var. Bölgeye olan turizm trafiği de ciddi bir şekilde etkilendi. Mümkün olduğunca erkenden normale dönüş için çalışacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ile bir toplantı organize ettik. Bu toplantıda bölgenin en hızlı nasıl turizme tekrar açılabileceği konusunu tartışacağız."

2023 yılında Türkiye'ye 50 milyon yabancının Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini anlatan Bağlıkaya, "Sıralama olarak Almanya birinci Rusya ikinci İngiltere üçüncü olur diye düşünüyorum. Turizm hareketliliğini sağlayan turizm acenteleridir. Fuarda konaklama sektöründeki arkadaşlar otellerini acentelere tanıtıyorlar. Buradaki iş hacminin tamamı tur operatörleri ve seyahat acentaları vasıtasıyla ülkelere yayılıyor." diye konuştu.

Bağlıkaya, klasik pazarlarda çok daha fazla iş yapma imkanının bulunduğunu bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Almanya'da 2022 yılında tatil amaçlı yurt dışına seyahat eden kişi sayısı 53 milyon. 67 milyon da seyahat gerçekleşmiş. Bizim hedefimiz 7 milyon. Klasik pazarlarda daha alacak çok yolumuz var. Alternatif pazarlarda da Ortadoğu pazarı bizim için çok önemli. Çünkü deniz kum güneş dışında diğer şehirlere bir aktivite kazandırıyor.

Oralardaki turizm faaliyetlerini geliştirmek için çalışıyoruz. Nisan sonunda Dubai'de turizm fuarı var. Orada da mümkün olduğu kadar geniş bir katılımla yerimizi almaya çalışacağız. Tüm pazarlarda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama odak noktamız ana pazarlar. Çünkü ana pazarlarda pazar derinliğimiz var."