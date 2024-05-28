Zeynep Türkoğlu, "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitabını köşesine taşıdı
Kaynak: yirmidort.tv
Doç. Dr. Fatmanur Altun'un yeni kitabı "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitapseverlerle buluştu. 24 TV Yazarı Zeynep Türkoğlu, "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitabını köşesine taşıdı.
Sosyolog, yazar ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun'un kaleme aldığı yeni kitabı "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitapseverlerle buluştu.
24 TV Yazarı Zeynep Türkoğlu, Altun'un kitabını köşesine taşıdı.