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28 Mayıs 2024 Salı 11:34:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 11:34:00

Zeynep Türkoğlu, "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitabını köşesine taşıdı

Kaynak: yirmidort.tv

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Doç. Dr. Fatmanur Altun'un yeni kitabı "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitapseverlerle buluştu. 24 TV Yazarı Zeynep Türkoğlu, "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitabını köşesine taşıdı.

Sosyolog, yazar ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun'un kaleme aldığı yeni kitabı "Aşk Bitti Yapı Paydos" kitapseverlerle buluştu.

24 TV Yazarı Zeynep Türkoğlu, Altun'un kitabını köşesine taşıdı.

Okumak için tıklayınız.

Etiketler : aşk bitti yapı paydos fatmanur altun zeynep türkoğlu
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