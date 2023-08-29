"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filmi ormanda izleyiciyle buluşacak

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, YBY Woods tarafından 6 Eylül'de yapılacak gösterimde, başta Gandalf, Frodo, Samwise, Aragorn, Legolas, Arwen ve Gollum olmak üzere filmin tüm karakterlerini canlandıran animatörler yer alacak.

Filmin hayranları, özel konseptle hazırlanmış etkinlikte pek çok aktiviteye katılabilecek.