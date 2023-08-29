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29 Ağustos 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 11:00:00

"Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği" filmi ormanda izleyiciyle buluşacak

Kaynak: AA

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"Yüzüklerin Efendisi"nin ikinci filmi "Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği"nin özel gösterimi, ormanda açık hava sinemasında gerçekleşecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, YBY Woods tarafından 6 Eylül'de yapılacak gösterimde, başta Gandalf, Frodo, Samwise, Aragorn, Legolas, Arwen ve Gollum olmak üzere filmin tüm karakterlerini canlandıran animatörler yer alacak.

Filmin hayranları, özel konseptle hazırlanmış etkinlikte pek çok aktiviteye katılabilecek.

Etiketler : Yüzüklerin Efendisi Frodo Gollum
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