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19 Eylül 2022 Pazartesi 16:59:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 16:59:00

Yusuf İslam Türkiye'de vereceği konserleri, müziğini ve hayallerini anlattı

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'de konser verecek olan İngiliz müzisyen Yusuf İslam, ailesiyle İstanbul'a geldi.

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de ise Müslüman olmayı seçen sanatçı, yaptığı açıklamada, hayranlarıyla arasındaki bağın müzikle sınırlı kalmadığını dile getirdi.

Usta sanatçı, şarkılarını dinleyenler ve hayranları tarafından "arayan kişi" olarak tanındığını aktararak, "Biliyorsunuz, ben çok farklı bir geçmişe sahibim." ifadelerini kullandı.

Asi ve cesur olduğunu dile getiren İslam, bildiklerinden çok daha fazlasının olduğunu anladığında, içinde bulunduğu çerçevenin dışına çıkmak istediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biri çıkıp ön yargı duvarlarını yıkıp zorlukların üstesinden geldiğinde, insanlarda yankı uyandırıyor. Hayranlarımla aramızdaki harika bağlantının bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bir kapıdan geçip, Müslüman olacak kadar cesurdum. Bence bu büyük bir şeydi."

"BU PAYLAŞTIĞIMIZ ORTAK BİR RÜYA"

Yusuf İslam, sevilen şarkılarını seslendireceği Türkiye konserlerine de değinerek, gerçek anlamdaki ilk konserleri olacağını belirterek, "Bu benim için çok önemli bir şey. Umarım herkes yaptığım işi gerçekten sever. Tanıdık şarkıların yanı sıra bazı sürprizler de olacak." dedi.

Konser programına ilişkin detay vermeyen sanatçı, izleyicilerin konser gününü beklemesi gerektiğini söyledi.

Başarılı sanatçı, Türkiye'yle ilgili duygu ve düşüncelerinin sorulması üzerine, şu bilgileri verdi:

"Biliyorsunuz benim duygularım her zaman barıştan yana. Türkiye'nin geçmişte çok dayak yediğini, çokça baskı altında kaldığını biliyorum. Müzik bazen bizi bu dünyada bulamadığımız ama hayalini kurduğumuz yere götürebilir. Bence bu paylaştığımız ortak bir rüya. Milliyeti, ülkesi veya pasaportu ne olursa olsun, dünyanın her yerinde pek çok insan bu anlamda fikir birliğine sahip. İşte müziğin önemli rol oynayabileceği yer burası."

Sanatçı İslam, dünya genelinde açların karnını doyurmak ve barışı yaymak amacıyla faaliyet gösteren, aynı zamanda ismini ünlü şarkısından alan Yusuf İslam Vakfı girişimi "Barış Treni"nin (Peace Train) çalışmalarına da değindi.

Barışın çok karmaşık bir konsepti olduğunun altını çizen sanatçı, "Barış sadece bir kavramdan ibaret değil. Çoğu insan için gerçek hayatta bir karşılığı da yok. Bunun nedeni, birçok insanın aç olması, insanların evlerinin olmaması, savaşın içinde yaşıyor olmasıdır. Biliyorsunuz bu çok karmaşık bir şey. Bu nedenle düşündüğüm ilk şey insanların karnını doyurmaya çalışmak." diye konuştu.

"HAYALİNİ KURDUĞUMUZ BARIŞIN GELMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ"

Hazreti Muhammed'in insanları doyurmanın, barışı ve selamı yaymanın önemini vurguladığı sözlerine işaret eden İslam, "Bu nedenle organizasyonumuzun sloganı Barış Treni. Elimizden geldiğince aç insanların karnını doyurmaya çalışıyoruz ve Allah'ın, hayalini kurduğumuz barışı getirmesi için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bir sanatçı olarak insani yönüyle de öne çıkmasını değerlendiren İslam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz ben Hristiyan eğitimi aldım. Hristiyanlıkta da hayırseverliğe büyük bir vurgu var. Bu doğal çünkü genellikle, 'Zengin olursam fakirlere yardım edeceğim.' diyerek söz verirsiniz. Bazıları bu sözü unutur. Ben sadece bu sözü tutmaya çalıştım, hepsi bu."

Konser vereceği mekanlardan biri olan Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) gezerek bilgi alan İslam, AKM'nin muhteşem ve olağanüstü bir bina olduğunu belirterek, "Bu meydandan bir çok kez geçtim ama ilk defa böyle güzel bir bina görüyorum. Bu bina Türkiye'nin gelişimini temsil ediyor. Türkiye pek çok inanılmaz değişim yaşadı. Bu yapı da onlardan biri." dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında 19 Ekim'de İstanbul AKM'de, 23 Ekim'de ise CSO Ada Ankara'da konser verecek.

Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam'ın "Father & Son", "Wild World" ve "Peace Train" gibi sevilen eserlerini seslendireceği Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train'e bağışlanacak.

Sosyal projelere verdiği destekler ve İngiltere'deki Yusuf İslam Vakfı aracılığıyla yaptığı yardım faaliyetleriyle de önce çıkan sanatçının Türkiye konserleri, 2023'te gerçekleştireceği uluslararası turnesine de öncülük edecek.

Etiketler : yusuf islam konser kültür ve turizm bakanlığı cat stevens
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