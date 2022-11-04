“Yunus Çocuk” vizyon için gün sayıyor

“Yunus Çocuk” vizyon için gün sayıyor

Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği Yunus Çocuk animasyon sinema filmi, geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlandı.

SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER

Burak Sergen –Dobi

Selen Öztürk – Milya

Esra Bilgiç – Nana

Rüzgâr Aksoy – Uçan Balık

Yetkin Dikinciler – Kaptan Murvarid

Zeynep Kankonde – Zupa

Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı

Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı

Özge Yağız – Mia

Orçun İynemli– Yılan Balığı

Ömer Faruk Çalışkan – Yunus Çocuk

Doğu Aytun – Kara Herkül

Didem Atlıhan – Kartopu

Dündar Müftüoğlu – Gorti

Ali Nuri Türkoğlu – Kaptan Nubar

Galip Erdal – Fasid

Atilla Şendil – Ahtapot

Gökmen Bayraktar - Jasim

Bahtiyar Engin – Bilge Kaplumbağa

Özgür Özdural - Yengeç

Bedia Ener – Büyükanne

Zar Altan Alkan – Balıkçı

Osman Doğan - Gulam