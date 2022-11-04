“Yunus Çocuk” vizyon için gün sayıyor
Türk – İran ortak yapımı olan “Yunus Çocuk” animasyon filmi gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. Şimdi ise 2 Aralık 2022'de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği Yunus Çocuk animasyon sinema filmi, geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlandı.
SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER
Burak Sergen –Dobi
Selen Öztürk – Milya
Esra Bilgiç – Nana
Rüzgâr Aksoy – Uçan Balık
Yetkin Dikinciler – Kaptan Murvarid
Zeynep Kankonde – Zupa
Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı
Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı
Özge Yağız – Mia
Orçun İynemli– Yılan Balığı
Ömer Faruk Çalışkan – Yunus Çocuk
Doğu Aytun – Kara Herkül
Didem Atlıhan – Kartopu
Dündar Müftüoğlu – Gorti
Ali Nuri Türkoğlu – Kaptan Nubar
Galip Erdal – Fasid
Atilla Şendil – Ahtapot
Gökmen Bayraktar - Jasim
Bahtiyar Engin – Bilge Kaplumbağa
Özgür Özdural - Yengeç
Bedia Ener – Büyükanne
Zar Altan Alkan – Balıkçı
Osman Doğan - Gulam