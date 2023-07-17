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17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:46:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:46:00

Yozgat'taki Pteria Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları tamamlandı

Kaynak: AA

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında "Kerkenes Harabeleri" olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları tamamlandı.

Vali Ziya Polat, bölgede incelemede bulunarak, Kazı Başkanı Prof. Dr. Scott Branting'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Polat, Kerkenes'in 2500 yıllık antik bir kent olduğunu söyledi.

Polat, Kerkenes'in belki de Demir Çağı'na ait Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden olduğunu belirterek, "Etrafı 7 kilometre sur ile çevrili, 2,5 kilometreye 1,5 kilometre alanı bulunmakta. Uzun yıllardır kazı çalışmaları devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Kazılarda ortaya çıkan yollar ve duvarlar o yıllardan kalan orijinal kalıntılar." dedi.

Yozgat'ın yer altının çok zengin olduğunu dile getiren Polat, "Bu kazılarla yer altı zenginliğini insanlığa kazandırmak için çabalıyoruz. Kerkenes sadece Yozgat için değil, dünya tarihinde de çok önemli antik kentler arasında yer tutuyor. Burasını daha çok gün yüzüne çıkartıp, insanlarımızın burayı gezmesini, köylümüzün yerel ürünlerle gelir elde etmesini sağlamalıyız. Antik kente dönük hediyelik eşya yapılarak turizme dahil etmemiz lazım. Kazı çalışmaları seneye devam edecek. Kazıda emek verenlere teşekkür ediyorum."

Kazı Başkanı ABD'li Prof. Dr. Scott Branting de bir ay süren kazı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Branting, Kerkenes'in dönemin büyük şehirlerinden biri olabileceğini ve o dönemde çok büyük bir yangın geçirdiğini ifade ederek, bu yıl yapılan kazılarda fil dişi parçaları bulduklarını anlattı.

Etiketler : KERKENES HARABELERİ YOZGAT KAZI ÇALIŞMALARI
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