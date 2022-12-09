‘Yıldız Tozu' film oldu

Onun 'Yılıdz Tozu' hikayesi, küçük bir kasabada yaşayan ve dayılarının Almanya'dan getirdiği tek bisiklet yüzünden araları açılan iki kardeşin öyküsünü anlatır.

Altı yaşındaki oğlunun 'Baba bu hikayeyi film yapar mısın' demesi üzerine, yönetmen Ahmet Sönmez, hikayenin yazarı Mustafa Kutlu'yu arar ve yazarın rızasını aldıktan sonra hikayenin geçtiği Erzincan'a revan olur.

İşte o hikaye (Yıldız Tozu), önümüzdeki bir iki ay içinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

'Elveda Katya', 'Trileçe'; ve 'Sadece Farklı' filmleriyle tanıdığımız Ahmet Sönmez, sinemada sade anlatımı benimseyen yönetmenlerden.

Onun filmlerine bakın, sözü yormadığını görürsünüz; 'laf salatası' yedirmez seyirciye.

Onun bu hassasiyeti, Mustafa Kutlu'nun gücünü sadelikten alan edebiyat anlayışıyla örtüşüyor.

Bu yüzden, kelimeler dünyasından beyazperdeye (görsele) transfer olan Yıldız Tozu'nun 'yönetmen dokunuşuyla' nasıl bir hâl aldığını merak etmekte haksız sayılmayız.

Öte yandan, Ahmet Sönmez'in daha önceki filmlerine bakarak, toplumsal konulara duyarlı bir yönetmenle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Elveda Katya'da yetim bir kızın öyküsünü beyazperdeye taşıyan Sönmez, Trileçe'de, ailesini yangında kaybettikten sonra akrabalarının izini süren bir çocuğun hikayesine odaklanıyordu.

Sadece Farklı'nın merkezinde ise otizmli bir çocuk ve aile dramı var.

Türk sinemasında, entel birey yalnızlığının ötesine geçip, gerçek toplumsal sorunlara dokunan Ahmet Sönmez'in çabası takdire şayan.

Aile kurumuna saldırıların arttığı sinema ve dizi dünyasında, Ahmet Sönmez imzalı 'Sadece Farklı'dan benim çıkarımım şuydu mesela: Annesiz kalmış bir ev, güneşi sönmüş bir gezegene benzer.

Yönetmenin Yıldız Tozu'ndan başka projeleri de var...

Rahmetli anneciğini 2020'de kaybeden yönetmen, o süreçte yaşadığı 'ölüm' duygusunu sanatsal bir üretime dönüştürmüş.

Durumu şöyle özetliyor: "Annem hastaydı ve doktorlar 'Artık yapacak bir şey yok, eve götürün' demişlerdi. Ölümünü beklemek için götürdük eve. 21 gün boyunca, 'Annem bugün mü, yarın mı ölecek?' düşüncesi çok acayip bir duyguydu. Bu bende bir ölüm duygusu oluşturmuştu. Annem vefat ettikten sonra insanların ölüm anındaki vicdan muhasebesini merak ettim. Şuurun olmadığını düşündüğümüz zamanda bile aslında insanın içine dönüp vicdanıyla baş başa olduğunu hissediyorsun. İnsanlar gerçekten öleceği zamanı, son 24 saatlerinin olduğunu bilse ne yapar? Sırf bu soru üzerine bu öykü oluştu. Çünkü dünyada hepimizin en kati inandığımız şey, 'Ölüm var ve bir gün öleceğiz.' Ama ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz. Peki gerçekten biri kapını çalıp 'Bugün senin son 24 saatin.' dese ne olurdu? Ben insanın gölgede kalan tarafını çok merak ediyorum."

Zor bir konu seçmiş kendine Ahmet Sönmez.

Ölmek üzere olan bir insanın yaşadıklarını tam olarak (o anı yaşayanın dışında) kim bilebilir ki?

Yine de insanoğlu kurcalamaya, merak etmeye, soru sormaya meyyal.

Ocak ayında yayına başlayacak TRT Dijital için hazırlanan dizinin kadrosuna bakınca tam bir yıldızlar karması var karşımızda... Erkan Petekkaya, Uğur Yücel,

Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Yasemin Allen, Cemal Toktaş ve Kürşat Demir.

Gerilim ve aksiyon türünde bir diziye imza attıklarını söyleyen Ahmet Sönmez, anlaşılan o ki seyirciyi şaşırtmaya devam edecek, zira, başka ilginç planları da var.

Mesela zamanın ve mekanın anlamını yitirdiği bir yerde insan nasıl yaşar?

40'lı yaşlarının üzerindeki bir grup insanı zamanın ve mekanın anlamını kaybettiği bir yere sokarsan ne olur?

Sönmez gelecek projesinde bu sorunun peşine düşeceğini haber verirken, bir başka müjdeyi daha yanına iliştiriyor: Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' romanını da sinemaya uyarlamayı planlıyorum.

Bir yazıda bunca müjde yeter diyeceğim amma yönetmenin son bir cümlesini daha kaydetmeden geçemiyorum: Ulusal kanallardan birine Mustafa Kutlu'nun 'Beyhude Ömrüm' kitabını da dizi yapmak istiyorum.

Acaba o şanslı kanal, hangisi olmak ister?