Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray AKM Türk Telekom Lounge'ta hayranlarıyla buluşuyor

Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliğine misafir olacak. Efsane isim, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösteriminden önce AKM'de bulunan Türk Telekom Lounge alanında sevenleri ile bir araya gelecek.

Türk Telekom, kültür ve sanatın merkezi Atatürk Kültür Merkezi'nde teknoloji ve sanatı harmanlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu Projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de destekçisi olan Türk Telekom, Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray'ı sevenleriyle buluşturacak.

'SELVİ BOYLUM, AL YAZMALIM' NOSTALJİ YAŞATACAK

Festival kapsamında, 16 Ekim saat 14:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliğinde gösterimi yapılacak Selvi Boylum Al Yazmalım filmi izleyenlere keyifli bir nostalji yaşatacak. Gösterimden önce, Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanında hayranlarıyla buluşacak.

23 Ekim'e kadar sürecek 'Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması' etkinliği kapsamında, Türk sinemasının klasikleşen filmleri ile son dönemin sevilen yapımlarının gösterimi yapılacak.

Festival kapsamında gösterilecek filmler:

· 12 Ekim 2022, Çarşamba- 19:30 Fantastik Canavarlar:Dumbledore'un Sırları

· 13 Ekim 2022, Perşembe- 19:30 Titanic

· 16 Ekim 2022, Pazar- 12:00 Raya ve Son Ejderha

· -14:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

· 17 Ekim 2022, Pazartesi-19:30 The Great Gatsby

· 18 Ekim 2022, Salı –19:30 Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu

· 19 Ekim 2022, Çarşamba-19:30 Tosun Paşa

· 20 Ekim 2022, Perşembe-19:30 Aile Arasında

· 23 Ekim 2022, Pazar-14:00 Aslan Kral