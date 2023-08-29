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29 Ağustos 2023 Salı 10:55:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 10:55:00

Yeşilçam afişleriyle çay ocağında nostalji yaşatıyor

Kaynak: AA

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Amasya'nın Taşova ilçesinde çay ocağı işleten Mesut Bulut, eski Türk filmlerine olan tutkusunu iş yerinin duvarlarına yansıttı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden afişleri duvarlarına astığı iş yerinde gün boyu Türk filmleri de izleten Bulut, müşterilerini geçmişe götürüyor.

Kemal Sunal, Türkan Şoray, Sadri Alışık, Fatma Girik, Gülşen Bubikoğlu, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Emel Sayın, Zeki Müren, Şener Şen, İlyas Salman gibi birçok sinema yıldızının film afişlerinin bulunduğu duvarların önünde sohbet eden müşteriler, nostaljik ortamda çayını, kahvesini yudumluyor.

Çay ocağı işletmecisi Mesut Bulut, AA muhabirine, "Çöpçüler Kralı", "Turist Ömer", "Gülen Gözler", "Hababam Sınıfı", "Çiçek Abbas" gibi Yeşilçam filmlerini ve yıldızlarını çok sevdiğini söyledi.

Türk filmlerini unutturmamak ve nostaljik bir ortam hazırlamak istediğini belirten Bulut, "Yeşilçam" adını verdiği kahvehanesinde, bu filmlerin, bulmak güç olduğu için, orijinal olmayan afişlerine yer verdiğini anlattı.

İş yerinde müşterilerine gün boyu sevilen eski Türk filmleri izlettiğini de belirten Bulut, "Yeşilçam filmlerini izleyerek büyüdük, bu filmleri hala yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"ESKİ GÜNLERİ YAŞAMAK İSTEYENLERİ ÇAY OCAĞIMIZA BEKLİYORUZ"

Filmlerde öne çıkan replikleri de kahvehanesinin duvarına astığını belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Rahmetli Kemal Sunal'ın meşhur 'Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği' sözü ile başladık. Rahmetli Erol Taş'ın ünlü olmasına rağmen kahve işletmesinden de esinlendik ve birkaç figür de ondan aldık. Bizden önceki büyüklerimiz de bu filmleri izleyerek büyüdü bizler de bu filmleri izleyerek büyüdük. Bizden sonra gelecek nesil de bu filmlerle büyüsün diye böyle bir konsept oluşturduk. Çay ocağımız açık olduğu sürece devamlı Yeşilçam filmleri izlenmektedir. Buraya gelen müşterilerimiz öncelikle çok şaşırıyorlar, 'Bizi alıp maziye götürdün' diyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Müşterilerimiz memnun oldukça bizler de memnun oluyoruz. Eski günleri yaşamak isteyenleri çay ocağımıza bekliyoruz."

Eski günleri çok özlediğini belirten müşterilerden 71 yaşındaki Davut Tecen de şunları dile getirdi:

"Burayı görünce eski günlerim aklıma geldi. Keşke eski günlerimizi bulabilsek, eski günlerimizi çok arıyoruz ama bulamıyoruz. Çocukluğumuz eski filmleri izleyerek geçti. Hangi birini anlatayım, rahmetli Kemal Sunal yıllar geçmesine rağmen hala onun filmlerini izliyoruz."

Etiketler : KEMAL SUNAL NOSTALJİ YEŞİLÇAM
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