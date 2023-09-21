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21 Eylül 2023 Perşembe 10:04:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 10:04:00

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde 20 ülkeden 20 sanatçının eserleri sergilendi

Kaynak: AA

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) işbirliği ile düzenlenen resim ve fotoğraf sergisinde 20 ülkeden 20 sanatçının eserleri sanat severlerle buluştu.

Paydaşları arasında YEE'nin de bulunduğu Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu tarafından 6'ncısı düzenlenen ve bir hafta süren "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında gerçekleştirilen sergiye Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "2022 Dünya Su Güzeli (Miss Erth Water 2022)" ödülünü kazanan Filistinli güzel Nadeen Ayoub'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, Kovid-19 salgını dışında Kültürlerarası Uzun Gece programı çerçevesinde düzenlenen sergilere her zaman YEE'nin ev sahipliği yaptığını belirterek, dünyanın çeşitli yerlerinden çok kıymetli sanatçıların eserlerini burada sergilediklerini, yeni sanatçılarla, sanata meraklı insanları bir araya getirdiklerini anlattı.

Yorulmaz, "Bugün de birçok farklı sanatçının eserlerinden oluşan karma serginin açılışı için buradayız. Türkiye'nin resmi kültür enstitüsü olan Yunus Emre Enstitüsü olarak sanata ve dünyanın her yerindeki sanatçılara destek vermekte olduğumuzu hatırlatmak isterim. Enstitümüz Türk kültürünü tanıtmanın yanı sıra farklı kültürlerle kaynaşmayı, farklı kültürleri kaynaştırmayı da hedeflemektedir." dedi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da Yunus Emre Enstitüsü ve ICDO'nun işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ceyhun, Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olduğunu, Türk kültür ve dilini dünya genelinde tanıtmak için faaliyetler yürüttüğünü kaydederek, YEE'nin en önemli özelliklerinden birinin de farklı kültür ve etnik kökenden sanat severleri bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Etiketler : Viyana sergi resim ve fotoğraf sanat severler.
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