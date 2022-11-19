VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bozkurt'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona gelindi
Van'da kale kalıntısının bulunduğu alanda Urartu tapınağı ortaya çıkarıldı
PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
Başkan Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş İnak'ın babasıyla telefonda görüştü
Rusya: Polonya'nın AGİT toplantısına Lavrov'un katılımını engellemesi kışkırtıcı
56. Konya Âşıklar Bayramı'na muhteşem final
Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi'ne bir ayda 15 milyonu aşkın kullanıcı erişim sağladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Terör örgütünün iddialarını dillendiren avukata dava
Perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü
Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı
"Yetim ve kimsesiz çocukların sosyal devlet anlayışıyla ebeveyn sorumluluğunun üstlenilmesi mühimdir"
TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu heyetinden, Akkuyu NGS'de inceleme
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararına karşılık vereceklerini duyurdu
Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in son isteği yerine getirildi
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 71'i taburcu edildi, 10'unun tedavisi sürüyor
Herson'daki 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirilmek üzere Gürcistan'a giriş yaptı
Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Artvin'deki Karagöl, ziyaretçilerini sonbahar renklerinin suya yansıdığı görüntülerle karşılıyor
İtalya'da bu yıl şiddetli geçen kuraklığın etkileri tarım sektöründe sürüyor
Mısır'da yeni bir piramit keşfedildi
10 yaşında kilim dokuyor
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
19 Kasım 2022 Cumartesi 17:40:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 17:40:00

Van'da kale kalıntısının bulunduğu alanda Urartu tapınağı ortaya çıkarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Van'da Urartulara ait Körzüt Kalesi kalıntılarının bulunduğu alanda yürütülen kazı çalışmalarında, rizalitsiz (köşe çıkıntısız) tapınak ile seramik, takı ve sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.

Muradiye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Uluşar Mahallesi'ndeki kayalık alana Urartu Kralı Menua tarafından inşa edilen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığında 2016'dan sonra ilk kez kazı çalışması başlatıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sabahattin Erdoğan'ın bilimsel danışmanlığında, Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesinin de desteğiyle geçen ay başlatılan kurtarma kazısında, 8 metre yüksekliğinde sur duvarları tespit edildi.

Kalıntıların bulunduğu alanda ayrıca 140 santimetre yüksekliğinde, 8 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde rizalitsiz tapınak, Orta Çağ'a ait sırlı ve sırsız seramikler, oda mezar, bilezik ve boncukları ile Bizans dönemine ait sikke gün yüzüne çıkarıldı.

"TURİZME KATKI SAĞLAYACAK"

Kazı alanında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, AA muhabirine, Urartu medeniyetinin ilk kalelerinden birinde başlatılan çalışmanın ilçenin turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Yaklaşık 3 bin yıl önce bölgede yaşayan Urartulara ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Aydoğan, "Bölgemizin önemli tarihi eserlerinden biri olacak ve turizme katkı sağlayacak. Buna inanıyoruz." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan ise Urartu Kralı Minua'ya ait bir tapınak yapısını tespit ettiklerini aktardı.

Önemli bir alanda çalışma yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bildiğimiz Urartu tapınaklarından farklı olarak rizalitsiz bir tapınak. Urartu kaleleri içindeki en erken tapınak yapılarından biri olduğunu düşünüyoruz. Kaleyi çevreleyen surlar da tapınağımız gibi çok önemli çünkü Urartu kaleleri içinde mevcut yüksekliği en fazla olan surlar. Körzüt Kalesi bu anlamda da çok önemli. Yaklaşık 3 hektarlık alana sahip kalede saray yapıları, depo, tapınak ve kamusal alanlardan oluşan çok ciddi bir yapılaşma söz konusu. Kalenin Urartular tarafından kurulduğunu biliyoruz ancak buluntulardan Urartu sonrasında da kullanıldığı görülüyor. Orta Çağ dönemine ait çok sayıda sırlı ve sırsız seramikler, Bizans dönemine ait bir sikke bulundu. Bunlar, Urartu sonrası yerleşimine dair en önemli bulgularımız arasında yer alıyor."

"KAZILAR UZUN ARADAN SONRA TEKRAR BAŞLADI"

Van Müze Müdürü Fatih Arap da Urartular dönemine ait önemli bir kazı çalışması yürüttüklerini belirtti.

Kale kalıntısında önemli buluntuların ortaya çıkarıldığını anlatan Arap, "Muradiye Ovası'nda yer alan kayalık tepede yer alan 325x110 metre ölçülerindeki Körzüt Kalesi, Urartu Kralı Minua tarafından milattan önce 810-785 yıllarında inşa edilmiş. En erken kalelerden biri. Yapılan kazılarda Kral Minua tarafından inşa edilen rizalitsiz tapınak ve çok sayıda seramik parçaları, takılar gün yüzüne çıkarıldı." diye konuştu.

Etiketler : van urartu tapınağı turizm
Çocuklara eğitici tatil fırsatı

Çocuklara eğitici tatil fırsatı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Artık 3 kişiyiz

Artık 3 kişiyiz
Sahte düğün güldürecek

Sahte düğün güldürecek
‘Gülben'li açılış

‘Gülben'li açılış
Kendi markasına mankenlik yaptı

Kendi markasına mankenlik yaptı
‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'

‘Nesrin Akarsu'ya hayran kaldım!'
Evlerini ayırdılar

Evlerini ayırdılar
Hülya korumacı bir anne

Hülya korumacı bir anne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX