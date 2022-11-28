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28 Kasım 2022 Pazartesi 13:41:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 13:41:00

VakıfBank Kültür Yayınları, 39. İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarını bekliyor

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Bu yıl dördüncü yaşını kutlayan ve farklı disiplinlerde yerli/yabancı 180'den fazla nitelikli eseri okurların beğenisine sunan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), 3-11 Aralık tarihlerinde 39'uncu İstanbul Kitap Fuarı'nda kitap tutkunları ile bir araya geliyor. Fuarda yayınevinin altı yeni kitabı ve ilk defa yayımladığı Müzik Defteri isimli dergisi raflarda yer alırken yazarlarla söyleşi ve imza günü etkinlikleri de düzenlenecek.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), 3-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen 39'uncu İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşuyor. VBKY'nin farklı kategorilerdeki seçkin eserleri, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3. Salon 317'nci stantta %50 indirimli şekilde satışa sunulacak. VBKY, fuar boyunca 2022'de yayımladığı 50'den fazla yepyeni eseri ve geçmiş yıllarda okurların beğenisine sunduğu yayınları ile kültür dünyasına katkıda bulunacak. Geçtiğimiz günlerde dördüncü yaş gününü kutlayan VBKY; iktisattan edebiyat ve tarihe, felsefe ve sosyolojiden çocuk kitaplarına uzanan farklı kategorilerde, Türkiye'den ve dünyadan klasikler ile heyecan verici çağdaş eserleri literatüre kazandırıyor.

Altı yeni kitap ve bir dergi ilk defa okur karşısında

Zengin seçkisi ile Türkiye'nin kültür iklimine değer katan VBKY'nin TÜYAP'ta ilk defa okurların beğenisine sunacağı eserler arasında Ö. Kürşad Karacagil'in Ahmet Rüstem Bey – Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sıra Dışı Bir Diplomat, Pyotr Demyanoviç Uspenski'nin İvan Osokin'in Tuhaf Hayatı, Yalçın Kayalı editörlüğünde Erken Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü, Wouter J. Hanegraaff'tan Batınilik ve Akademi Batı Kültürünün Reddedilmiş Bilgisi ve Gazzâli'nin Esmâ-i Hüsnâ Şerhi kitapları yer alacak. VBKY'nin yılda iki defa yayımlayacağı Müzik Defteri isimli derginin birinci sayısı da fuarda kitapseverlerle buluşacak. Sümeyye Sel Odabaş'ın yazdığı, Sibel Büyük'ün resimlediği "İyi Olmak" Zuluflu Fındık kitabı da minik kitapseverlerin beğenisine sunulacak.

TÜYAP'taki fuarda ayrıca 4 Aralık Pazar günü, Nasuhzâde Ali Paşa ve Rum İsyanı ve Osmanlı Arapları: Hilafet- Siyaset - Milliyet (1878-1918) kitaplarının yazarı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek. 10 Aralık Cumartesi günü ise VBKY standında Türkiye'nin Göçmen Kuşları kitabının yazarı ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in imza günü düzenlenecek.

Etiketler : vakıfbank vakıfbank kültür yayınları istanbul kitap fuarı
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