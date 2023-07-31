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31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:30:00

Usta senarist Safa Önal yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Kaynak: AA

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Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal, yarın toprağa verilecek.

Dün akşam saatlerinde 92 yaşında vefat eden Safa Önal için yarın saat 11.00'de Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlenecek.

Usta senarist için düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle vaktinden sonra cenaze namazı kılınacak ve merhumun naaşı Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti

SAFA ÖNAL HAKKINDA

İstanbul'da 17 Aralık 1930'da dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Önal, yazarlığa 1945'te kısa öyküler kaleme alarak başladı.

Önal, "Vesikalı Yarim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Ah Güzel İstanbul", "Ah Müjgan Ah", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan", "Tatlı Nigar", "Doktor Civanım" gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme aldı.

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren usta senarist, 1973'te yönetmenliğe başladı ve 40'a yakın film yönetti.

Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal, söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal'ın da kardeşidir.

Etiketler : safa önal senarist guinness rekorlar kitabı
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