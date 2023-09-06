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06 Eylül 2023 Çarşamba 11:39:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 11:39:00

Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşında vefat etti.

Oyuncu Kemal Başar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulay'ın vefatını duyurarak, "Mehmet Ulay'ı kaybetmişiz. Babamın 23-24 yaşındayken okuldan dönen annemi görüp, oturdukları duvardan ıslık çalarak 'Ben bu kızla evleneceğim.' demesine tanık olan ağabeyim. İyi aktör, tiyatro insanı... Uğurlar olsun." ifadelerini kullandı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ulay, son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve "Mahkum" adlı dizilerde rol almıştı.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı.

Ankara Sanat Tiyatrosuna 1965'te başlayan Ulay, 1969'da İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.

Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapan usta oyuncu, Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı.

SANATÇININ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI ŞÖYLE:

"Çalıkuşu", "Sakıncalı Piyade", "Casablanca", "Yalandan Kim Ölmüş", "Fehim Paşa Konağı", "Cahide", "Saat 9.05", "Komik Para", "Jan Dark Davası", "Bir Halk Düşmanı", "403. Kilometre", "Ayak Takımı Arasında", "Mefisto", "Yusuf ile Menofis", "Sacco ile Vanzetti", "Ortak", "Durand Bulvarı", "Mayın", "Sarıpınar 1914", "Müfettiş", "Zenginin Maceraları", "Küçük Burjuvalar", "Keloğlan", "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç", "Ayak Bacak Fabrikası"

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLERDEN İSE BAZILARI ŞUNLAR:

"Mahkum", "Seni Çok Bekledim", "Hükümsüz", "Hakan: Muhafız", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Baba Candır", "Muhteşem Yüzyıl", Galip Derviş", "Mavi Kelebekler", "Ezel", "Arka Sıradakiler", "Emret Komutanım", "Oğlum İçin", "Kurşun Asker", "Yarım Elma", "Üvey Baba", "Küçük Besleme", "Ruhsar", "Kurtuluş", "Süper Baba", "Yıldızlara Bak", "Çiçero", "Emret Komutanım Şah Mat", "Komik-i Şehir", "Meyhanecinin Kızı", "Beyza'nın Kadınları", "Keloğlan"

Etiketler : MEHMET ULAY Ankara Sanat Tiyatrosu FİLM
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