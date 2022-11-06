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06 Kasım 2022 Pazar 00:53:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 00:53:00

Urfalılar 'Harran Pamuk Sanat Ve Müzik Festivali'nde eğlendi

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Harran Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Harran Pamuk Sanat ve Müzik Festivali"ne binlerce müziksever katıldı.

Dosso Dossi Holding tarafından bir hafta önce de Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen organizasyonun Harran programında, şarkıcı Mustafa Sandal, Soner Sarıkabadayı, Kadir, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne aldı.

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan, program öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu serüvenin ilk olarak memleketi Doğubayazıt'ta başladığını ve ilk organizasyondan itibaren yoğun bir ilgiyle etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Cizre'nin ardından Harran'da gerçekleştirilen festivalle tüm Türkiye'yi gezmek istediklerini belirten Eraslan, "Bizim amacımız Dosso Dossi Holding olarak sosyal sorumluluk projesi geliştirip, insanlarımıza dokunmak. Onların ulaşılmadığı sanatı, müziği ve sporu geliştirmek. Özellikle Anadolu'nun ücra yerleri bu tür etkinliklerden ve organizasyonlardan malum uzak. Biz de bu etkinlikle onlara biraz olsun dokunuyor, motive ediyorsak ne mutlu bize." dedi.

Eraslan, uzun yıllardır yurt dışında bu tür organizasyon yaptıklarını, daha sonra da Türkiye'de gerçekleştirmeye karar verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk adımımızı Doğubayazıt'ya yapmıştık. Ama o kadar çok beğenildi ki, buralara geleceğimizi ben de tahmin etmiyordum işin doğrusu, iyi ki de gelmiş. İyi ki de şu anda farklı coğrafyalarda karış karış gezebilecek iller değil, kasabalar, köylere kadar gidebilecek, insanları motive edecek bir organizasyon oluşturduk. İnşallah hayırlı olur. Çünkü benim dışımda insanların da bu tür organizasyonlar başlatacağına inanıyorum. İş insanlarımızdan da şu duyarlılığı bekliyorum, mesele sadece para kazanmak değil. Toplumumuza, ülkemize olan borcumuz var ve bu borcu ancak bu şekilde, bu insanları mutlu etmeye çalışarak öderiz diye düşünüyorum. İnşallah bu samimi, içten duygular ve adımlar karşılığını bulur."

Programda ayrıca "Mr. Dosso Dossi" kimliğiyle sahne alan Eraslan, DJ performansı sergileyerek, ışık ve havai fişek gösterisiyle konsere katılanlara coşkulu anlar yaşattı.

Soner Kabadayı da Harran'da ilk kez konser vermekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Sizlerin karşınızda şarkı söylemek benim için olabilecek en büyük şeref mertebesidir." ifadesini kullandı.

Festival sonunda sahne alan Mustafa Sandal ise "40 yıl hayal etsem, düşünsem Harran'da böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi. Dosso Dossi Holding'e bu akşamla hayalleri gerçeğe çevirdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Ben buraları 20 yıl önce geldim. Şimdi o günden bugüne konserde bir zaman tüneli yapacağız." diye konuştu.

Etiketler : Urfalılar Harran festival
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