VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
BM, depremlerin ardından başlattığı Türkiye'ye destek çağrısını yineledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sistematik dezenformasyonlara karşı direnç alanı oluşturmam...
Bakan Soylu: İYİ Parti İl Binası'na saldırı bir provokasyondur
İsrail'de Netanyahu'nun ertelediği "yargı reformu"nun akıbeti tartışılıyor
ABD'de düşen 2 askeri helikopterdeki 9 asker hayatını kaybetti
31 Mart 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 14:23:00

Ürdünlüler iftar yemeğini paylaştıkları "hayır tabağı" geleneğini yaşatmaya çalışıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ürdünlüler ramazan ayında komşularıyla karşılıklı iftar yemeğini paylaştıkları "hayır tabağı" geleneğini yeni nesillere aşılıyor.

İslam dünyasının birçok ülkesi gibi Ürdün de ramazan ayına has gelenek ve göreneklere sahip. Bu geleneklerden bazıları yıllar geçtikçe unutulmuş, bazıları ise zamana direnmeye devam ediyor.

Ürdünlüler, hazırladıkları iftar yemeğinden bir tabağı komşularıyla, bazen de tanımadıklarıyla karşılıklı paylaşarak sofralarını bereketlendiren, insanlar arasında merhamet ve muhabbeti artıran geleneğe "hayır tabağı" ismini veriyor.

"Toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor"

Başkent Amman'da yaşayan 35 yaşındaki Merve Beni Hezil, şehirlerde kısmen unutulmuş bu ramazan geleneğini yaşatmak için sosyal medyada bir girişim başlattı.

AA muhabirine konuşan Hezil, "Ramazan ayında iftar yemeklerimizi paylaştığımız hayır tabağı geleneği, başkalarını da düşünme yetisi kazandırırken, toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor. İftar yemeği yalnızca aileler için değil, diğer insanlar için de hazırlanıyor." dedi.

Geleneğin şehirlerde özellikle Kovid-19 salgını sonrası ve insanların kendi meşguliyetlerine dalmaları nedeniyle unutulmaya yüz tuttuğunu söyleyen Hezil, bu nedenle canlandırmayı istediğini, hatta 2019'da bu gelenekle alakalı bir hikaye yazarak duyurmaya çalıştığını belirtti.

Hezil, hikayede, tabağın ağzından bu geleneğin yeni nesillere anlatıldığını söyledi.

"Yemeklerimizi paylaşmak, sevgi ve iyiliği artırıyor"

Geleneğe sahip çıkanlardan biri de 33 yaşındaki ev hanımı Yusra er-Ramhi.

Ramhi, "İnsanların yaptığım yemeklerin tadına bakmasını için hayır tabağıyla paylaşıyorum. Yemeklerimizi paylaşmak, sevgi ve iyiliği artırıyor." dedi.

Ramhi, ayrıca yemeği yalnızca tanıdıklarıyla değil tanımadıkları kişilerle de paylaştıklarını dile getirdi.

Sosyoloji uzmanı ve araştırmacı Hüseyin Huzai de konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maalesef şehirleşmeyle ve insanların yalnızlaşmasıyla bu gibi geleneklerin yok olmaya başladığını görüyoruz. Bunlar yeni nesil tarafından pek bilinmiyor. Eskinin iyi adetlerinin bilinmesi, komşuluk bağlarının güçlendirilmesi için bu gibi girişimler önemli."

Huzai, Hezil'in başlattığı bu gibi girişimlerin yeni nesilleri bilinçlendirmek, onları iyilik yapmaya özendirmek, toplumsal dayanışmayı yaymak için önemli olduğuna dikkati çekti.

Etiketler : Ürdün Ramhi Huzai Hezil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX