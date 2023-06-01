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01 Haziran 2023 Perşembe 14:08:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 14:08:00

"Ünlü ressam Savador Dali'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Dali Diyarı" seyirciyle buluşuyor

Kaynak: AA

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Ben Kingsley, Barbara Sukowa ve Ezra Miller'in rol aldığı "Dali Diyarı", ünlü ressam Savador Dali'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta biri yerli 7 film vizyona girecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle kısa süre vizyonda kalan Mahsun Kırmızıgül'ün "Prestij Meselesi" adlı filmi ikinci kez izleyici karşısına çıkacak.

Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner'in başrollerini paylaştığı film, 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları yolculuğu konu alıyor.

"Hypnotic: Zihin Avı"

Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo'nun başrollerinde yer aldığı "Hypnotic: Zihin Avı" aksiyon ve gerilim meraklılarının dikkatini çekmeye aday.

Robert Rodriguez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Dedektif Danny Rourke, küçük kızı Minnie kaybolduktan sonra onu bir daha bulamamış ve eşiyle de ayrılmışlardır. Öfkesini ve kızını bulma umudunu hiç kaybetmeyen Danny, görev başındayken bir banka soygunu haberini alır. Bankaya hırsızlardan önce ulaşmayı başaran Danny, kasada kızı Minnie'nin fotoğrafını görür ve kızını bulmak için elindeki tek ipucunun peşinden gider. Ancak karşısına insanların zihinlerine yön verip tüm algısını yönetebilen hipnotikler çıkar."

"Eyvah Babam"

Robert De Niro, Kim Cattrall ve Leslie Bibb'in rol aldığı "Eyvah Babam", iki farklı ailenin bir araya gelmesiyle yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.

Robert De Niro'nun eski kafalı İtalyan göçmen bir babayı canlandırdığı filmde, oğlu rölündeki Sebastian adlı genç, nişanlısını tanıştırmak üzere babasıyla çıktığı bu yolculukta hiç planlamadığı olaylarla karşılaşır.

Senaryosu Sebastian Maniscalco ve Austen Earl'a ait olan filmin yönetmenliğini Laura Terruso üstlendi.

"Dali Diyarı"

Ben Kingsley, Barbara Sukowa ve Ezra Miller'in başrollerini paylaştığı "Dali Diyarı", büyük sergisine hazırlanan ünlü ressam Savador Dali ve ona yardım eden genç asistanının hikayesini konu ediyor.

Yönetmenliğini Mary Harron'un üstlendiği ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı filmin senaryosu John Walsh imzası taşıyor.

"Tori ve Lokita"

Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne'nin birlikte yönettiği "Tori ve Lokita", Afrika'dan seyahate çıkan küçük bir çocuk ve genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Belçika ve Fransa ortak yapımı dram türündeki filmin başrollerinde Pablo Schils, Joely Mbundu ve Alban Ukaj oynuyor.

"The Boogeyman"

Rob Savage'nin yönettiği; Chris Messina, Sophie Thatcher ve David Dastmalchian'ın oynadığı "The Boogeyman", korku ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

"Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş"

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ve Justin K. Thompson'un birlikte yönettiği animasyon film "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş", Miles Morales, Gwen Stacy ve çoklu evrenden Spider-Man'lerin oluşturduğu yeni bir ekibin, daha önce karşılaşmadıkları mertebede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor.

Etiketler : 7 film vizyona girecek Joaquim Dos Santos Kemp Powers Justin K. Thompson
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