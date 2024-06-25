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25 Haziran 2024 Salı 11:02:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 11:02:00

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: Avengers'ın yeni filmi geliyor!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Avengers serisinde Doctor Strange rolüne hayat veren Benedict Cumberbatch, Avengers serisinin 5ç filminin geleceğini ağzından kaçırdı. Cumberbatch, "Gelecek yıl fırtınalar koparacak olan Avengers'ı dört gözle bekliyorum." dedi.

Marvel Studios'un merakla beklenen yeni filmi Avengers 5'in vizyon tarihi belli oldu.

Seride Doctor Strange rolüne hayat veren ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, hayranlarını sevindirecek müjdeyi ağzından kaçırdı.

Bir dijital platforma röportaj veren Cumberbatch, Doctor Strange rolüyle serinin yeni filminde rol alacağını açıkladı.

Cumberbatch, "Gelecek yıl fırtınalar koparacak olan Avengers'ı dört gözle bekliyorum." dedi.

Cumberbatch, sözlerine "Doktor Strange'i oynamanın keyfi muazzam" ifadelerini de ekledi.

2026'DA VİZYONA GİRMESİ PLANLANIYOR!

Çekimlerine gelecek yıl başlanacak olan Avengers 5 filminin, 1 Mayıs 2026'da vizyona gireceği öngörülüyor.

Etiketler : doctor strange marvel avengers Benedict Cumberbatch
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