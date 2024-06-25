Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: Avengers'ın yeni filmi geliyor!
Kaynak: Güneş Gazetesi
Avengers serisinde Doctor Strange rolüne hayat veren Benedict Cumberbatch, Avengers serisinin 5ç filminin geleceğini ağzından kaçırdı. Cumberbatch, "Gelecek yıl fırtınalar koparacak olan Avengers'ı dört gözle bekliyorum." dedi.
Marvel Studios'un merakla beklenen yeni filmi Avengers 5'in vizyon tarihi belli oldu.
Seride Doctor Strange rolüne hayat veren ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, hayranlarını sevindirecek müjdeyi ağzından kaçırdı.
Bir dijital platforma röportaj veren Cumberbatch, Doctor Strange rolüyle serinin yeni filminde rol alacağını açıkladı.
Cumberbatch, "Gelecek yıl fırtınalar koparacak olan Avengers'ı dört gözle bekliyorum." dedi.
2026'DA VİZYONA GİRMESİ PLANLANIYOR!
Çekimlerine gelecek yıl başlanacak olan Avengers 5 filminin, 1 Mayıs 2026'da vizyona gireceği öngörülüyor.