Ünlü isimler depremin ardından tek yürek oldu

Sanatçı Ajda Pekkan depremin ardından Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin güneydoğusunda meydana gelen deprem haberi ile karanlık bir sabaha uyandık. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurtarılmayı bekleyen herkese sağ salim ulaşılması, hepimizin ilk duasıdır. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun Türkiyem." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve şarkıcı Semiramis Pekkan, üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Ne acı bir sabaha, ne korkunç bir habere uyandık. Tek ümidim, böylesine büyük bir felaketi az kayıpla atlatmak. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum. Dualarımız yardıma ihtiyacı olanlara."

Tarkan kişisel sosyal medya hesapları üzerinde, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Oyuncu, senarist, yönetmen ve karikatürist Cem Yılmaz ise paylaşımında, "Büyük depremden kurtulanlara acil şifalar. Tüm arama kurtarma ekiplerine güç, kuvvet diliyorum. Kayıplarımıza Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"BU SOĞUKTA, BU DERİN ACI İÇİN HEPİMİZ SEFERBER OLALIM"



Oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Pray for Türkiye" ifadeleriyle beraber, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" paylaşımını yaptı.

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de "Ülkemizin yaşadığı bu korkunç felaket için lütfen sosyal medyada doğru mesajları, doğru yerlere ulaştırmak için özen gösterelim. Bu soğukta, bu derin acı için hepimiz seferber olalım." diyerek, AKUT, AFAD, Ahbap, Kızılay gibi derneklerin resmi hesaplarını etiketledi.

Oyuncu, yapımcı ve senarist Şahan Gökbakar, sosyal medya hesaplarında "Deprem çok üzücü. Herkese Çok geçmiş olsun." diyerek, şunları kaydetti:

"Değerli dostlar şu an birlik olarak, dayanışma içinde, en hızlı şekilde enkaz altında kalanları çıkarma ve bölge insanına destek olma vakti. Bilgi kirliliği yaratmadan, yolları açık tutarak, panik olmadan ve yetkilileri dinleyerek çalışmalara yardımcı olun."

"BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR"



Oyuncu Burak Özçivit, Instagram hesabında, "Geçmiş olsun Türkiyem. Felakette hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah'ım vatanımızı, milletimizi her türlü felaketten koru." ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, "Çok geçmiş olsun Türkiyem. Başımız sağ olsun. Herkesin küçük, büyük, az-çok demeden afad.gov.tr'ye bağışını yapması gerekiyor. Kan verebileceklerin Kızılaya kan bağışında bulunması gerekiyor. Birlikten kuvvet doğar." paylaşımında bulundu.

Oyuncu Binnur Kaya da "Bu soğukta, bu karda, Allahım yardımcı ol." diyerek AFAD'ın acil iletişim numaralarını paylaştı.

Selda Bağcan, Erol Evgin, Emel Sayın, oyuncu Tolga Sarıtaş "Geçmiş olsun Türkiye" temennisini paylaşırken, şarkıcı Sibel Can, oyuncu ve şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Cengiz Coşkun da yaşamını yitirenlere rahmet, kalanlara acil şifa dileğinde bulundu.