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25 Kasım 2022 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 14:24:00

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

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Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 30 Kasım – 04 Aralık 2022 tarihleri arasında yedinci defa okurlara kapısını açacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve geniş kitleleri bir araya getiren Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 30 Kasım – 04 Aralık 2022 tarihleri arasında yedinci defa okurlara kapısını açacak. Korona salgını sebebiyle son iki yıl çevrimiçi olarak tertip edilen Kültür Günleri, bu yıl yeniden bütün faaliyetleri ile Üsküdar Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

6 yıldır İslâmî ilimlerin temel kaynaklarını ve bu kaynakların Türkiye ve İstanbul merkezli bir organizasyonla tek çatı altında toplanmasını hedefleyen etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Halidi Maarif Derneği ve Haşimi Yayınevi ortaklığında organize ediliyor. İslâm dünyasının günümüzde en çok ihtiyaç duyduğu ilmî ve kültürel köprüler kurulmasına, çok yönlü etkileşim ve iletişim sağlanmasına vesile olmak üzere kurgulanan etkinlik, kitapların ve ilgililerinin buluştuğu bir şölene dönüşüyor.

Geçmiş yıllarda 50'nin üzerinde İslâm ülkesinden 600'ün üzerinde ilim adamını, birçok yayınevini ülkemizde bir araya getiren Kültür Günleri; bu yıl da yurt dışından ve yurt içinden birçok ilim adamının katılımıyla düzenlenecek sempozyum, seminer, panel, dinleti, fuar ve sergi gibi faaliyetleri içeriyor.

7. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin ana teması, "2022 Süleyman Çelebi Yılı" ile uyumlu olarak "Muhabbete Vesile Mevlîd-i Şerîf" başlığıyla belirlendi. Böylece savaş, salgın, ruhi bunalım ve krizlerle boğuşan insanlığa Mevlid-i Şerif'in tanıtılmasının, dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hayatının ve güzel ahlâkının geniş kitlelere çok yönlü anlatılmasının bir gönül ferahlığı vesilesi olması umuluyor.

Beş günlük etkinlik takvimi boyunca "Muhabbete Vesile Mevlîd-i Şerîf" ana teması etrafında söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirilecek, bunun yanında "Uluslararası Tarihten Günümüze Mevlîd-i Şerîf Sempozyumu" düzenlenecek. Etkinliklerin simultane tercümeyle Arapça ve Türkçe olarak çevrileceği Kitap ve Kültür Günleri'nde ana tema çerçevesinde "Salavât'a Davet Hüsnü Hat Sergisi" de ilgililere sunulacak.

Etiketler : türkiye arapça kitap ve kültür günleri kitap etkinlik
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