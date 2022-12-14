Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Filmleri Festivali'nde yarışacak adaylar açıklandı

Değerli sanatçı Neşet Ertaş anısına, 22-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin programı Festival Başkanı Faysal Soysal, Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lutfi Şen ve Jüri Üyesi Hande Soral tarafından açıklandı.

58 ülkeden 522 kısa filmin başvurduğu festivalde ana yarışma seçkisinde 3 yapıma ödül taktim edilecek. En iyi film ödülü 30 bin TL, Özel jüri ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü 10 bin TL olarak belirlendi. İnsani Bakış belgesel seçkisinde yer alan filme 15 bin TL değerinde en iyi belgesel ödülü takdim edilecek. Festivalin Fono Film kategorisinde 30 bin TL ödül verilecek, 40 yıllık hatır seçki kategorisinde yer alan bir filme de Neşet Ertaş adına dostluk ödülünü de takdim edeceğiz. Festival kapsamında Onur Ödülünü sinemanın duayenlerinden Ayla Algan ve 60 yıllık kariyerine sayısız film sığdıran dostlukla sevgimizi kazanan Türk sinemasının star oyuncusu Yusuf Sezgin'e verilecek.

"FESTİVAL'DE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"



6 aydır yoğun çalışan bir ekip olduğunu belirten Festival Başkanı Faysal Soysal, "Ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Dostluğu Anadolu topraklarında harmanlayıp evrensel formlarla dünyaya ulaştıran sanatçılarımızla yad etmek istiyoruz. Bu vesileyle bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli mirasını Anadolu'da abdallık formu üzerinden insanlık sevgisi ve aşk üzerinden devam ettiren ve vefatının 10. Yılında Neşet Ertaş anısına devam ettiriyoruz" dedi.

"FESTİVAL ANADOLU'DAKİ DOSTLUK MAYASINDAN DOĞDU"



Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lutfi Şen, "Festival Anadolu'daki dostluk mayasından doğdu. Bu dostluk mayası daha başlamadan bizi Kızılay ile buluşturdu. Anadolu'da inanılmaz bir dostluk mayası var ama bu maya gittikçe yıpranıyor ve insanlık daha iyi bir yere gitmiyor. Gelişen teknoloji insanlığın kendi kendisi ile yok etmesini sonlandıracak bir girdaba dönüşmüş durumda. Buna Anadolu'daki muhteşem dostluk mayasının çomak sokabileceğini düşünmüştük. Tam bu sebeple her yıl Anadolu'nun önemli bir şairini, entelektüelini adayarak sürdürüyoruz. Bu mayayı çocuklarımıza nasıl taşıyabiliriz. Bunu bütün dünyaya taşıyarak yapabiliriz" dedi.