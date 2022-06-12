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12 Haziran 2022 Pazar 11:56:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 11:56:00

'Uçan ressamlar' 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti

Kaynak: AA

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Fransız performans sanatçı grubu Les Passagers, 35 metre yükseklikte resim, dans ve müzikle gerçekleştirdiği performansıyla başkentlilere görsel şölen sundu.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'ya gelen Les Passagers, Ulus Meydanı'nda bulunan binada, 35 metre yükseklikte gösteri yaptı.

Festival logosunda yer alan başkentin sembol mekanlarını resmeden "uçan ressamlar", daha sonra izleyenlerin heyecanlı ve meraklı bakışları arasında binadan sarkıtılan ipler üzerinde dans gösterisi yaptı.

Başkentliler gösteriyi meraklı gözlerle izledi, video ve fotoğraf çekti.

Dünyanın dört bir yanında performanslar sergileyen ve yüksek binaları dev bir tuvale dönüştüren Les Passagers, binaları dikey bir sahne gibi kullanarak teatral, koreografi ve resimsel performans sergiliyor.

"Ankara'da olmaktan memnunuz"

Gösterinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan grup üyesi Magali Brito, festival kapsamında Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Havada akrobasi olarak da bilinen "aerial dans" yaptıklarını belirten Brito, yüksek yerlerde performanslar sergilediklerini kaydetti.

Etiketler : Başkent Kültür Yolu Les Passagers video ve fotoğraf
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