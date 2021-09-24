Üç yazar üç kitap

Üç yazar üç kitap

HER KUYUDA BİR YUSUF



Kendini bir medeniyeti kurtarmaya adamış, Osmanlıca neşriyatın Cumhuriyete intikalini sağlamış, fakat şöhretten bucak bucak kaçan münzevi bir koleksiyoner: Nuri Arlasez...

Hayatını öğrencilerine adamış bir edebiyat öğretmeni, neyzen ve muharrir: Hakkı Süha Gezgin...

Türk Ocağı'nın kurucularından idealist bir tıp doktoru: Hasan Ferit Cansever...

Kabiliyetleri sınırlı, fakat ihtirası sınırsız bir şair: Florinalı Nazım...

Zayıf karakterli, fakat benzerinin dünyaya bir daha gelemeyeceği iddia edilen bir hanende: Hanende Nedim...'

Bu satırlar Beşir Ayvazoğlu'nun yeni kitabı 'Her Kuyuda Bir Yusuf'un kapak yazısından...

Biyografi yazımında ustalığı ve titizliğiyle tanınan ve bu alanda eşsiz eserlere imza atan Beşir Ayvazoğlu, kültür dünyamızın altı renkli adamı etrafında, altı farklı hayatı günümüz okurunun dikkatine sunuyor.

Fotoğraflar ve çeşitli görsellerle zenginleştirilen, deneme niteliğinde (yer yer roman ve hikaye tadında) sürükleyici bir biyografi eseri olan kitap, Kapı Yayınları'ndan çıktı.

Ne diyordu Laedri: Her kuyuda kaybolmuş bir Yusuf gizlidir; ne yazık ki gelip geçen kafilelerde onu keşfedecek nazar sahipleri yok.

AYRILIK ÜZÜNTÜLERİN ANNESİDİR

Kültür dünyamızın önemli simalarından Sibel Eraslan'ın 'Ayrılık Üzüntülerin Annesidir' adlı eseri Muhit Kitap'tan çıktı.

15 hikayenin yer aldığı kitap, adından da anlaşılacağı üzere, ayrılık-ölüm-anlam ufuklarına bakarken gözleri kamaşan kelimelerle yazılmış.

'Dünyaya düştüğü günden beri gözünün yaşı durmaz insanın. Ayrılık, dünyada başımıza gelmiş gelecek diğer tüm üzüntülerin mayasını çalan bir anneye benzer' diyor yazar.

TEBESSÜM HAKKIMIZ

Evet, ayrılıklar, hüzünler ama insanoğlunun tebessümlere de ihtiyacı var.

Mehmet Nuri Yardım imdadımıza yetişiyor ve Tebessüm Hakkımız' diyor.

Zira tebessüm hayatın işaretidir; İslam ahlakınca da tebessüm 'sadaka' sayılmıştır.

Akıl Fikir Yayınları'ndan çıkan 'Tebessüm Hakkımız', yazarın edebiyat çevresinden, dostlarından ve gerçek hayatın içinden seçtiği nükteler, espriler ve fıkralarla süslenmiş, mütebessim bir kitap.

BEDİR ACAR