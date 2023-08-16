VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kovid kışın tekrar hortlayabilir! Eris varyantı hızla yayılıyor
Van Gölü'nde acı fotoğraf: Binlerce martı öldü
Müşteri yorumlarına özet geldi
Üçüz buzağılara bebek bakımı
Kavurucu sıcakta gezmeye devam
Biber kurutma mesaisi
16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:52:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:52:00

Turne Harbiye'de başladı

ABONE OL

'Zengin Mutfağı' oyunu turneye çıktı.

Şener Şen'in başrolünde yer aldığı 'Zengin Mutfağı' oyunu turneye çıktı. 8 turnelik oyunun açılışı, önceki akşam BKM organizasyonuyla Harbiye Açıkhava'da yapıldı. İlk kez 1978 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen oyun izleyicilerden yine tam not aldı. Zengin Mutfağını izlemeye gelenler arasında Berfu-Eser Yenenler çifti de vardı. Oyun Bursa, Antalya, Denizli, İzmir, Adana, İstanbul olmak üzere 6 farklı şehirde tiyatroseverlerle buluşacak.

Etiketler : şener şen zengin mutfaği turne
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Duygusal gece

Duygusal gece
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX