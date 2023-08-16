Turne Harbiye'de başladı

Şener Şen'in başrolünde yer aldığı 'Zengin Mutfağı' oyunu turneye çıktı. 8 turnelik oyunun açılışı, önceki akşam BKM organizasyonuyla Harbiye Açıkhava'da yapıldı. İlk kez 1978 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen oyun izleyicilerden yine tam not aldı. Zengin Mutfağını izlemeye gelenler arasında Berfu-Eser Yenenler çifti de vardı. Oyun Bursa, Antalya, Denizli, İzmir, Adana, İstanbul olmak üzere 6 farklı şehirde tiyatroseverlerle buluşacak.