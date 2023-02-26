Türkiye'de yaşananlar kalbimi çok etkiledi

Kamança sanatçısı Mark Eliyahu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sosyal medyadaki paylaşımlarına ara verdiğini belirtti. Geçen aylarda Türkiye turnesinde birçok konser veren Eliyahu, Instagram hesabında 2 ay önce Diyarbakır'da çekildiği bir fotoğrafı yayınlamıştı. Asrın felaketi karşısındaki üzüntüsünü belirten Eliyahu, "Türkiye ve Suriye'yi vuran korkunç deprem, kalbimi çok etkiledi. Bu yüzden sosyal medyaya ara vermeye karar verdim. Turnemizde tanıştığımız insanların bazıları doğrudan felaketten etkilendi. Acınızı ve kaybınızı hissediyorum. Hepinize sağlık, umut ve daha iyi günler diliyorum" dedi.