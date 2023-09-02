VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel klip
4 Filistinli tutuklu sebepsiz yere tutuklandıkları için açlık grevinde
"Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi tamamlandığında seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek"
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
ATAK helikopteri milli silahına kavuşuyor
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
02 Eylül 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 15:00:00

Türkiye geçen yıl 233 yabancı yapıma ev sahipliği yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığınca büyük projeler için yapılan görüşmeler sonucu, Hollywood'un ses getiren yapımlarının da aralarında bulunduğu birçok filmin çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, doğal güzellikleri, teknik alt yapısı ve yetişmiş iş gücünün yanı sıra yeni sinema kanunu sonrasında yabancı yapımcılara sağlanan teşviklerle dünya sinema sektörü için önemli bir film çekim destinasyonuna dönüştü.

Bu kapsamda Türkiye'de geçen yıl 18'si sinema filmi olmak üzere 233 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı 2021 yılına oranla yüzde 46 arttı.

Türkiye'de geçen yıl 18 sinema filmi, 30 dizi film, 102 belgesel film, 46 televizyon filmi ve programı, 27 reklam filmi ile 10 müzik klibi çekildi.

OSCAR ÖDÜLLÜ YAPIMLAR

Bugüne kadar Oscar ödüllü "Argo", "James Bond", "Skyfall" gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye yeni yapımları da ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin, 2. Dünya Savaşı'nın hikayesini konu edinen "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" adlı sinema filminin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi.

Büyük bölümü Demre ilçesinde kurulan platoda gerçekleştirilen filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye'de yaklaşık 15 milyon dolarlık harcama yapıldı.

Guy Ritchie'nin yönetmenliğini yaptığı ve dünyanın en ünlü aksiyon sanatçılarından Jason Statham'ın başrolünde olduğu "Operation Fortune", Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif'in yer aldığı, "Tiger 3" filmi de Türkiye'de çekilen filmler arasında bulunuyor.

Yeni sinema kanunu ile hayata geçirilen "Yabancı Film Yapım Desteği", Bakanlıkça yürütülen tanıtım faaliyetleri, mekan, ışık ve iş gücü alanındaki avantajları Türkiye'yi bu alanda öne çıkarıyor.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı oscar yapım
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX